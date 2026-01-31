Gestantes de Hortolândia elogiam kit do programa Cuidar

Prefeitura realizou a primeira entrega de kits do ano para 152 gestantes, na manhã desta quarta-feira (28); evento contou com participação do prefeito Zezé Gomes

“Estou bastante ansiosa!” É assim que a futura mamãe Jessica Caroline Brasil, de 33 anos, define seu estado de espírito sobre a vinda do seu casal de gêmeos. Ela é uma das mulheres que receberam o kit do Cuidar – Programa de Atendimento à Gestante, no evento promovido pela Prefeitura de Hortolândia, na manhã desta quarta-feira (28). Estiveram presentes o prefeito José Nazareno Zezé Gomes e a secretária de inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros.

Essa foi a primeira entrega de kits deste ano. De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, foram entregues kits para 152 gestantes, das quais quatro gemelares, mulheres que darão a luz a dois ou mais bebês. As gestantes são atendidas pelos sete Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da Prefeitura, localizados em diferentes regiões da cidade.

Moradora do Jardim Nova América, Jessica está na 34ª semana de gestação. Ela conta que terá um menino e uma menina, gêmeos. O nascimento deles está previsto para a primeira quinzena de março. A gestante já tem uma filha, Heloisa, de seis anos. “Ela também está na expectativa pela chegada do irmão e da irmã. Tem mostrado muito carinho por eles”, relata Jessica.

Por ser gestante gemelar, ela recebeu dois kits, que fez questão de conferi-los. “É bem bacana! Cada kit tem tudo que um bebê realmente precisa”, elogiou a futura mamãe.

NOVAS UBSs

O prefeito Zezé Gomes destacou que a chegada dos bebês representa um momento de felicidade para as futuras mães, suas famílias e parentes. “Hoje é um dia especial. A primeira entrega deste ano dos kits do programa Cuidar. As mães estão ansiosas, pois afinal suas famílias estão aumentando. Quando uma criança chega, é uma felicidade em casa. A família é o porto seguro da criança”, enalteceu o prefeito.

Para garantir o bem-estar e a qualidade de vida da população infantil, o prefeito Zezé Gomes salientou o trabalho e os investimentos que o município tem feito na rede municipal de saúde.

Dentre as principais ações, o prefeito reforçou a construção de três novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Quando estiverem prontas, a cidade passará a ter 20 unidades.

Outra gestante que também enalteceu a ação da Prefeitura de entregar os kits foi Franciele Diamantine, de 30 anos. Moradora do Jardim Conceição, a gestante está na 39ª semana de gravidez. Ela dará a luz a seu terceiro filho, cujo nascimento está previsto para a segunda semana de fevereiro.

“O kit ajuda muito. Principalmente as mães que não têm condições financeiras de comprar os itens que vêm no kit”, destacou a gestante.

Franciele também elogiou o trabalho feito pela equipe do CRAS Jardim Brasil Maria Humilde Antunes (Zuma), onde ela é atendida. “O pessoal é muito bom e eficiente. Eles dão todas as orientações e informações necessárias para a gente”, enalteceu a gestante.

AMAMENTAÇÃO

Além da entrega dos kits, o programa Cuidar acompanha e orienta as futuras mamães e seus bebês durante o pré-natal e o puerpério.

A pediatra da Secretaria de Saúde, Marta Hirayama, reforçou para as gestantes a importância de elas concluírem o pré-natal, que termina somente após o nascimento do bebê.

Outra questão enfatizada pela especialista foi a importância do aleitamento materno e o apoio de esposos, famílias e parentes às puérperas durante o ato da amamentação.

Ainda segundo a pediatra, a amamentação faz bem para o desenvolvimento do bebê. O ato de sugar o leite estimula a formação da musculatura facial e da língua da criança, bem como o desenvolvimento da habilidade de mastigação e fala.

Para orientar gestantes e puérperas, a Secretaria de Saúde realiza o programa Amigos do Peito, sobre a linha de cuidado materno infantil. Dentre os temas abordados pelo programa é a importância do aleitamento materno.

“O aleitamento materno deve ser feito até quando a criança chegar aos seis meses de idade. Nesse período, a alimentação do bebê é feita exclusivamente com o leite da mãe. A criança não precisa de outra fonte de alimento. Por meio do leite materno, a mulher transmite para a criança células que protegem a saúde do bebê. De acordo com pesquisas feitas, crianças amamentadas no peito têm melhores resultados em testes de QI (Quociente de Inteligência). Além disso, o aleitamento materno é importante para fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê”, destacou a pediatra.

A secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, também ressaltou a importância da amamentação.“O programa Cuidar traz informações para as mães e orientações de cuidados com os bebês. Pois, afinal, cada mãe é única, cada gestação é única. Mesmo quando têm dificuldades para amamentar seus bebês, as mães insistem em dar o leite materno. Pois hoje elas estão mais conscientes, e sabem que a amamentação é muito importante para a saúde de seus bebês”, salientou a secretária.

A Prefeitura implantou o programa Cuidar em 2022. Desde então, o programa entregou mais de 5.500 kits para gestantes do município. Já no ano passado, foram entregues mais de 1.700 kits. A entrega é feita mensalmente.

