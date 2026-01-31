O jornalista Dudu Camargo disse esta sexta-feira que o Luiz Bacci fugiu do Brasil. O homem do SBT estaria com medo da investigação da Polícia Federal sobre influenciadores contratados pelo Banco Master.

A função destes influencers foi atacar o Banco Central logo após a liquidação do Master.

Bacci também passa o dia atacando Lula

Perfis de esquerda enxergam postura suspeita nas atividades do apresentador e comentaram a denúncia de Dudu Camargo.

Saiu do SBT?

O apresentador se pronunciou esta semana sobre o que teria sido sua saída do SBT. Ele afirmou que não deixou o SBT. E SIM o Alô Você Programa que perde na audiência para o Balanço Geral todos os dias.

