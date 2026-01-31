O início do ano costuma ser marcado por metas e promessas de mudança e o cuidado com a saúde é um dos objetivos de quem deseja uma vida mais saudável. Conforme especialista do laboratório Batschauer, além de alimentação e exercícios, fazer um check-up básico já no começo do ano ajuda a acompanhar indicadores essenciais e identificar alterações ainda no início.

A maioria dos testes é simples, acessível e pode ser realizada em pouco tempo, geralmente com uma única coleta de sangue, conforme explica a especialista do laboratório de análises clínicas Batschauer, referência no litoral de Santa Catarina e que acaba de inaugurar unidade no Passeio São Vicente, na cidade de Itajaí.

“Prevenção é tirar a saúde do ‘depois’. Quando o acompanhamento passa a fazer parte da rotina, o cuidado se transforma em hábito. Exames básicos, feitos de forma regular e com orientação adequada, permitem monitorar o organismo, antecipar riscos e tomar decisões mais conscientes sobre a própria saúde”, afirma Anna Paula Batschauer, diretora do Laboratório Batschauer.

Confira 6 exames de rotina essenciais:

Hemograma: Um dos exames mais solicitados, oferece um panorama geral da saúde e ajuda a identificar anemias, infecções e alterações inflamatórias.

Um dos exames mais solicitados, oferece um panorama geral da saúde e ajuda a identificar anemias, infecções e alterações inflamatórias. Vitaminas (B12 e D): Duas dosagens essenciais para o bom funcionamento do organismo. Esses testes avaliam nutrientes ligados à imunidade, energia, humor e disposição.

Duas dosagens essenciais para o bom funcionamento do organismo. Esses testes avaliam nutrientes ligados à imunidade, energia, humor e disposição. Ferritina: Esse exame indica a quantidade de ferro armazenada no organismo. Níveis adequados estão relacionados ao bom funcionamento do sistema imunológico, além de influenciarem o apetite, o sono e a disposição.

Esse exame indica a quantidade de ferro armazenada no organismo. Níveis adequados estão relacionados ao bom funcionamento do sistema imunológico, além de influenciarem o apetite, o sono e a disposição. Glicemia e HGL: Monitoram o nível de açúcar no sangue e auxiliam na prevenção de diabetes e distúrbios metabólicos.

Monitoram o nível de açúcar no sangue e auxiliam na prevenção de diabetes e distúrbios metabólicos. Colesterol: Analisa colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos, estimando o risco cardiovascular. “Com o resultado, é possível adotar medidas preventivas, como ajustes na alimentação, no estilo de vida ou uso de medicamentos, conforme orientação médica”, explica Anna.

Analisa colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos, estimando o risco cardiovascular. “Com o resultado, é possível adotar medidas preventivas, como ajustes na alimentação, no estilo de vida ou uso de medicamentos, conforme orientação médica”, explica Anna. TSH (Hormônio Tireoestimulante): Avalia o funcionamento da tireoide e ajuda a detectar alterações hormonais precocemente.

