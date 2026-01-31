DAE realiza 180 consertos de vazamentos de água em três dias

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 180 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 27 a 29 de janeiro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.



Durante esses três dias, foram feitos 72 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 43 em passeios (VAP) e 65 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 180 atendimentos concluídos.





As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Boa Vista, Bosque da Saúde, Cariobinha, Centro, Cidade Jardim, Chácara Machadinho, Colina, Cordenonsi, Frezzarin, Jardim Boer, Jardim Brieds, Jardim Brasil, Jardim Guanabara, Jardim Ipiranga, Jardim Lizandra, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Novo Horizonte, Jardim Santana, Jardim Terramérica, Mathiensen, Morada do Sol, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Praia Azul, Res. Jaguari, São Jerônimo, São Manoel, São Vito, Vale das Nogueiras, Residencial Villagio, Vila Franciscangelis, Vila Rehder e Werner Plass.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

