Um homem que fazia o famoso randandan com sua moto foi detido após perseguição da Guarda Municipal em Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência foi no começo da noite na rua Cristina Caetano no jardim Santa Rita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

APOIO TÁTICO 03 .🚨Subinspetor Firmino .🚨GCM Siloni .🚨GCM Gabriel

APOIO TÁTICO 04 .🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Washington .🚨GCM Gomes

.📍DATA: 30/01/2026 .📍HORA: 18:30

.📍LOCAL: Rua Cristina Caetano Machado, 1144 – Jardim Santa Rita de Cássia

🛑 Tráfico de drogas Randandan

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado, deparou com W.M.M. 27 anos conduzindo sua motocicleta, que ao notar viatura nitidamente acelerou seu veículo.

Passando assim a tentar evardir-se em velocidade incompatível com a da via pública, desrespeitando todos os sinais de parada, tais como comando de voz, de luzes, gestos e sons, e que pela rua Euclides da Cunha, altura do numeral 378.

Ali havia um acesso a uma rua não pavimentada que faz a ligação a outro bairro, adentrando W. por esta, dispensado um invólucro plástico, chocando-se em seguida com uma barreira de terra, sendo assim projetado ao solo, sofrendo lesões leves e finalmente abordado.

Realizada busca pessoal, em sua posse havia dois smartphones, e averiguado o que fora dispensado, constatou-se ser vários microtubos de cocaína. Em diálogo, informou haver mais drogas em sua residência, bem como em uma adega, a qual é o responsável.

Deslocado primeiramente a sua casa, foi logrado êxito em localizar mais drogas similares as dispensadas anteriormente, e utensílios para seu fracionamento e acondicionamento. Já no comércio, dinheiro. Diante do ocorrido foi lhe dada voz de prisão.

Em seguida conduzido ao plantão policial, onde após a autoridade tomar ciência dos fatos ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art.33 da lei 11.343/06, sendo W. recolhido a cadeia pública municipal, e as drogas e demais objetos relacionados apreendidos, e a motocicleta recolhida ao pátio municipal conforme BOPC.

Apreensão:

Com W.:

– 60 microtubos de cocaína

– 02 Smartphones Samsung

– 01 Motocicleta Honda CG Fan vermelha, emplacamento TLG-1J80

Residência:

– 290 microtubos de cocaína

– 01 prato com 31g de cocaína a granel

– 250 microtubos vazios

– 01 balança de precisão

Comércio:

– R$ 214,00 em notas diversas

Leia Mais notícias da cidade e região