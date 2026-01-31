O que faz um recrutador clicar no seu currículo em 2026

Com milhares de profissionais disputando atenção, o desafio dos processos seletivos vai muito além da experiência — passou a ser comunicar valor. Dados do Infojobs, site de empregos mais usado do país, mostram que a primeira triagem de currículos acontece em até 30 segundos, reflexo de um mercado que tem pressa. Além disso, a inteligência artificial, que é utilizada como uma assistente dos recrutadores, torna o processo ainda mais dinâmico e com habilidades específicas.



“Currículos longos e genéricos não comunicam o perfil do(a) candidato(a). O recrutador procura rapidamente sinais claros de aderência à vaga, para então continuar analisando mais profundamente se o perfil se adequa à cultura da empresa e do time”, afirma Patrícia Suzuki, CHRO da Redarbor Brasil, detentora do Infojobs.



Perfis em sites de emprego como o Infojobs e currículos com descrições objetivas, demonstração de resultados mensuráveis e palavras-chave alinhadas à vaga têm maior taxa de evolução nos processos seletivos e retorno de recrutadores. Outro ponto importante é a personalização. “O perfil no Infojobs ou mesmo no currículo para enviar por e-mail precisa estar adaptado ao tipo de oportunidade que o profissional está buscando. Candidatos que adaptam o currículo aumentam a conexão com a oportunidades desde o primeiro momento e demonstram interesse real e compreensão do que a empresa necessita”, explica Patrícia.



Além do conteúdo, a organização visual e a clareza das informações fazem diferença. Experiências que não tenham conexão com a vaga, seja no cargo ou em habilidades desenvolvidas, na maioria das vezes são irrelevantes, a menos que o profissional esteja em início ou transição de carreira.



Conforme a especialista do Infojobs, em 2026, o currículo deixa de ser um histórico completo e passa a ser um material de comunicação profissional.



“Para quem busca recolocação no início do ano, investir nessas customizações antes da aplicação nas vagas pode ser o fator decisivo. O mercado inicia a busca por talentos a partir da aprovação de orçamentos anuais, e até das substituições nas equipes, que acontecem comumente entre janeiro e fevereiro”, conclui Patrícia.



Passo a passo para construir um perfil atrativo em sites de empregos

O perfil em sites como o Infojobs se tornou uma vitrine estratégica para grande parte das empresas no Brasil. Para se destacar, cada detalhe, do título à descrição das experiências, precisa trabalhar a favor da clareza, da relevância e da conexão com as necessidades da vaga.

Defina um objetivo profissional claro e direcionado

Use o nome do cargo exato ou a especialidade que melhor representa sua atuação e que esteja alinhada às vagas desejadas, evitando termos e frases genéricas.





Escreva um resumo orientado a valor

Em poucas linhas, destaque suas principais competências, área de atuação, diferenciais e conquistas profissionais, sempre com foco no que você entrega de resultado.





Priorize resultados mensuráveis

Ao descrever suas experiências, inclua números, metas alcançadas ou impactos concretos do seu trabalho para dar mais credibilidade ao perfil. Inclusive reconhecimentos que recebeu no trabalho.





Use palavras-chave relacionadas à vaga

Analise a descrição das oportunidades e incorpore termos técnicos e competências exigidas, facilitando a leitura do recrutador e dos sistemas de triagem automática.





Organize as experiências por cronologia e relevância

Destaque primeiro as vivências mais recentes para as mais antigas. Prefira manter também as mais alinhadas ao cargo pretendido e reduza ou elimine informações que não agregam valor à posição.





Cuide da apresentação visual

Textos curtos, bem espaçados e com linguagem clara tornam a leitura mais rápida e aumentam as chances de retenção da atenção.





Personalize o perfil de acordo com a vaga

O Infojobs recomenda que as atualizações sejam feitas a cada 3 meses, considerando que muitos recrutadores preferem ver os perfis que parecem ativos na busca por emprego no momento. Pequenos ajustes de acordo com a vaga demonstram interesse real e compreensão do papel, fatores cada vez mais valorizados nos processos seletivos.

Por fim, a constância no uso desses sites, acesso às vagas e perfis ajudam o site de emprego e as empresas a identificarem o seu interesse e te recomendarem para mais oportunidades.

