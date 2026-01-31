O que faz um recrutador clicar no seu currículo em 2026
Com milhares de profissionais disputando atenção, o desafio dos processos seletivos vai muito além da experiência — passou a ser comunicar valor. Dados do Infojobs, site de empregos mais usado do país, mostram que a primeira triagem de currículos acontece em até 30 segundos, reflexo de um mercado que tem pressa. Além disso, a inteligência artificial, que é utilizada como uma assistente dos recrutadores, torna o processo ainda mais dinâmico e com habilidades específicas.
“Currículos longos e genéricos não comunicam o perfil do(a) candidato(a). O recrutador procura rapidamente sinais claros de aderência à vaga, para então continuar analisando mais profundamente se o perfil se adequa à cultura da empresa e do time”, afirma Patrícia Suzuki, CHRO da Redarbor Brasil, detentora do Infojobs.
Perfis em sites de emprego como o Infojobs e currículos com descrições objetivas, demonstração de resultados mensuráveis e palavras-chave alinhadas à vaga têm maior taxa de evolução nos processos seletivos e retorno de recrutadores. Outro ponto importante é a personalização. “O perfil no Infojobs ou mesmo no currículo para enviar por e-mail precisa estar adaptado ao tipo de oportunidade que o profissional está buscando. Candidatos que adaptam o currículo aumentam a conexão com a oportunidades desde o primeiro momento e demonstram interesse real e compreensão do que a empresa necessita”, explica Patrícia.
Além do conteúdo, a organização visual e a clareza das informações fazem diferença. Experiências que não tenham conexão com a vaga, seja no cargo ou em habilidades desenvolvidas, na maioria das vezes são irrelevantes, a menos que o profissional esteja em início ou transição de carreira.
Conforme a especialista do Infojobs, em 2026, o currículo deixa de ser um histórico completo e passa a ser um material de comunicação profissional.
“Para quem busca recolocação no início do ano, investir nessas customizações antes da aplicação nas vagas pode ser o fator decisivo. O mercado inicia a busca por talentos a partir da aprovação de orçamentos anuais, e até das substituições nas equipes, que acontecem comumente entre janeiro e fevereiro”, conclui Patrícia.
Passo a passo para construir um perfil atrativo em sites de empregos
O perfil em sites como o Infojobs se tornou uma vitrine estratégica para grande parte das empresas no Brasil. Para se destacar, cada detalhe, do título à descrição das experiências, precisa trabalhar a favor da clareza, da relevância e da conexão com as necessidades da vaga.
- Defina um objetivo profissional claro e direcionado
Use o nome do cargo exato ou a especialidade que melhor representa sua atuação e que esteja alinhada às vagas desejadas, evitando termos e frases genéricas.
- Escreva um resumo orientado a valor
Em poucas linhas, destaque suas principais competências, área de atuação, diferenciais e conquistas profissionais, sempre com foco no que você entrega de resultado.
- Priorize resultados mensuráveis
Ao descrever suas experiências, inclua números, metas alcançadas ou impactos concretos do seu trabalho para dar mais credibilidade ao perfil. Inclusive reconhecimentos que recebeu no trabalho.
- Use palavras-chave relacionadas à vaga
Analise a descrição das oportunidades e incorpore termos técnicos e competências exigidas, facilitando a leitura do recrutador e dos sistemas de triagem automática.
- Organize as experiências por cronologia e relevância
Destaque primeiro as vivências mais recentes para as mais antigas. Prefira manter também as mais alinhadas ao cargo pretendido e reduza ou elimine informações que não agregam valor à posição.
- Cuide da apresentação visual
Textos curtos, bem espaçados e com linguagem clara tornam a leitura mais rápida e aumentam as chances de retenção da atenção.
- Personalize o perfil de acordo com a vaga
O Infojobs recomenda que as atualizações sejam feitas a cada 3 meses, considerando que muitos recrutadores preferem ver os perfis que parecem ativos na busca por emprego no momento. Pequenos ajustes de acordo com a vaga demonstram interesse real e compreensão do papel, fatores cada vez mais valorizados nos processos seletivos.
Por fim, a constância no uso desses sites, acesso às vagas e perfis ajudam o site de emprego e as empresas a identificarem o seu interesse e te recomendarem para mais oportunidades.
