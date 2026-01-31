Educação de Sumaré chama mais professores temporários

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré segue fortalecendo a rede de ensino com a convocação de novos professores por meio do processo seletivo vigente. O chamamento foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 27 de janeiro. Nesta etapa, foram chamados dois docentes das áreas de Língua Portuguesa, oito de Matemática, três de Geografia, dois de Ciências e um de Educação Física.

Os chamamentos são destinados à contratação de professores temporários, que irão atuar na cobertura de ausências de profissionais efetivos, como nos casos de licenças médicas, afastamentos legais e outras situações previstas em lei. A medida garante a continuidade do processo pedagógico e evita prejuízos ao calendário escolar e à aprendizagem dos estudantes.

Em 2025, a Secretaria de Educação alcançou um marco importante ao zerar o déficit de professores da rede municipal, com a convocação de 130 novos profissionais, sendo 102 oriundos de processo seletivo e 28 concursados.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, o resultado é fruto de planejamento e responsabilidade com a educação pública. “Zerar o déficit de professores em 2025 foi uma conquista significativa para Sumaré. Esse trabalho contínuo de chamamento, tanto de concursados quanto de temporários, mostra o nosso compromisso em garantir que nenhuma sala de aula fique sem professor e que os alunos tenham o direito à aprendizagem plenamente assegurado”, destacou.

Com o retorno das aulas marcado para o dia 9 de fevereiro, a Secretaria de Educação também avança nos preparativos finais das unidades escolares. As escolas da rede municipal passam por serviços de manutenção, dedetização, podas, roçagens e adaptações estruturais voltadas ao atendimento de alunos de inclusão, assegurando ambientes mais seguros, acessíveis e acolhedores para estudantes e profissionais da educação.

