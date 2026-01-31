Evento gratuito reúne carros clássicos, além de atrações infantis e gastronomia diferenciada para toda a família no shopping

O Americana Shopping realiza, neste domingo, o 1º Encontro de Fuscas, um evento especial que celebra um dos automóveis mais icônicos da história e oferece uma programação completa de lazer para toda a família. O encontro será realizado no estacionamento do Americana Shopping.

A iniciativa reunirá diversos modelos de Fusca, atraindo admiradores de carros clássicos e visitantes de todas as idades. Com foco no público familiar, o shopping integra o evento à programação especial Férias Encantadas no Americana Shopping, que conta com uma ampla estrutura de entretenimento infantil.

Durante o período, as crianças poderão aproveitar uma completa área de infláveis, além de muita diversão na Fair Play, com atrações para todas as idades. O empreendimento também oferece opções como Mini Cars, com carrinhos para circulação pelo mall, La Ursos, com a tradicional máquina de pegar ursinhos, entre outras atividades que garantem lazer, segurança e entretenimento para os pequenos, enquanto os adultos desfrutam do evento com tranquilidade.

Público

O público também poderá aproveitar o mix gastronômico e de lojas diferenciado do Americana Shopping, que reúne operações exclusivas e opções inéditas na região, oferecendo uma experiência completa que combina entretenimento e gastronomia.

De acordo com Thiago Martins, organizador e produtor de eventos, o 1º Encontro de Fuscas é um evento imperdível e de grande relevância para o segmento de carros antigos. “A iniciativa marca o aquecimento para o tradicional Encontro Anual de Carros Antigos de Americana, que se consolidou como um dos maiores eventos do gênero no Estado de São Paulo e terá sua próxima edição no mês de abril”, destaca.

Aberto ao público, o 1º Encontro de Fuscas reforça o compromisso do Americana Shopping em promover experiências que valorizam cultura, lazer e convivência, consolidando-se como um importante ponto de encontro para a comunidade local e regional.