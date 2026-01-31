A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), reafirmou nesta sexta-feira (30) que deixará o governo, até março, para disputar as eleições deste ano. Caso venha candidata ao governo de São Paulo para disputar a eleição com Tarcísio de Freitas, ela deve ir para o PSB do vice presidente Geraldo Alckmin.

Simone disse ainda que tratou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apenas da disputa ao Senado, mas que deve tomar uma decisão com o petista antes do Carnaval. Há chances de a ministra sair candidata ao Governo de São Paulo. Na mais recente conversa que teve com Lula, Tebet afirmou que se colocou à disposição do petista.

Na conversa que teve com o presidente, Simone vai deixar a vontade pessoal de lado para atender a Lula.

Fala Simone Tebet

“Como havia essas discussões de ser candidata ao Senado, ao governo, pelo Mato Grosso do Sul, por São Paulo, eu deixei claro: vou deixar a minha vontade pessoal de lado para atender a um projeto político de país. Ele não me respondeu qual é, não me disse onde eu tenho que jogar nesse tabuleiro eleitoral. Coloquei na mão do presidente Lula o meu destino político”, disse ao Estadão.

Em coletiva de imprensa na manhã de hoje no lançamento do OQGP (Observatório da Qualidade do Gasto Público), do Insper, a ministra disse também não ter nada definido, só que deixará o ministério até 30 de março.

“Na conversa que tive com o presidente, a primeira de pelo menos mais uma que terei, com certeza, antes do Carnaval, é que eu deixo o ministério do Planejamento e Orçamento até o dia 30 de março, ou quando o presidente definir, porque o presidente entende que eu sou importante no processo eleitoral. Começamos a discutir apenas a minha candidatura ao Senado Federal”, disse Tebet.

