Onze cervejarias artesanais de Juiz de Fora lançam no dia 4 de março, segunda-feira, a Central de Negócios Cerva Gerais. Apoiada pelo Sebrae Minas, a iniciativa tem o objetivo de ampliar o acesso a mercados, as vendas, a lucratividade e a eficiência produtiva de pequenos negócios do setor cervejeiro da cidade.

A Cerva Gerais é fruto do trabalho desenvolvido há 10 anos pelas empresas do setor com o suporte do Sebrae Minas para promover e valorizar a cerveja artesanal local. O primeiro passo foi estimular a cooperação e a mudança de mentalidade dos participantes para a formação do grupo. Em vez de concorrentes, os empresários passam a se ver como aliados.

“Embora o mercado seja promissor, garantir espaço ainda é um desafio para os pequenos negócios do setor. Porém, juntos essas empresas ganham musculatura para buscar mais oportunidades e manter-se competitivas, dividindo estratégias essenciais para continuarem no mercado e fortalecerem o polo cervejeiro de Juiz de Fora”, afirma o gerente do Sebrae Minas da Regional Zona da Mata e Vertentes, João Roberto Lobo.

Ao longo dos anos, os donos das cervejarias participaram de encontros periódicos, além de consultorias e capacitações nas áreas de gestão, finanças, liderança, vendas, marketing e mercado. As empresas também marcaram presença em eventos do setor como, a Festa da Cerveja, na cidade, e o TremBier, em Tiradentes. Além disso, os empresários tiveram a oportunidade de participar de uma missão técnica para conhecer a Central de Negócios de cervejarias de Blumenau, em Santa Catarina, referência neste modelo de negócio no país.

Dentre os benefícios desse modelo de negócio em rede estão o aumento da força no mercado para concorrer com grandes empresas do setor, além de permitir que o grupo negocie com os principais fornecedores de insumos e consiga melhores condições de pagamento e redução acentuada no preço de CO2, gás de cozinha (GLP), maltes, levedura, lúpulos e energia elétrica, entre outros.

A Central de Negócios também transformou a relação entre os empresários, que passaram a compartilhar ideias e experiências. “Os donos das cervejarias passaram a trocar informações e implantar melhorias em seus negócios, além de pensarem em conjunto, levando em consideração as necessidades do grupo na hora de negociar”, explica Lobo.

Tradição

Com 27 empresas, Juiz de Fora ocupa a terceira posição entre os municípios mineiros com o maior número de fábricas de cervejas e chopes, atrás apenas de Belo Horizonte (57 cervejarias) e Nova Lima (28 cervejarias).

A cidade também recebeu o reconhecimento do Arranjo Produtivo Local (APL) das Cervejarias da Zona da Mata, em 2017, pela importância da produção de cerveja artesanal.