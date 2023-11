Cesta básica tem queda de 0,13% em outubro

Pesquisa mensal do Procon-SP em convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), identificou queda de 0,13% no valor da cesta básica do paulistano.

O preço médio passou de R$ 1.183,35 (30 de setembro) para R$ 1.181,85 (31 de outubro). Veja o relatório completo

Dos 39 produtos pesquisados, na variação mensal, 20 diminuíram de preço e 19 apresentaram alta.

Variação anual – a pesquisa aponta ainda que de outubro do ano passado, quando o custo da cesta era de R$ 1.072,75, para outubro desse ano, a queda foi de 6,54%.

