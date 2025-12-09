Um homem que chamou a ex de p*ta e a ameaçou matar acabou sendo preso em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta segunda-feira. Os agentes da GMSB foram ao jardim Pérola conhecer o caso.

A equipe Anjo da Guarda da Mulher deslocou-se até a Rua do Feijão, nº 350. Segundo informações, um homem de 43 anos estaria descumprindo uma medida protetiva. No local, em contato com a assistida Programa Anjo da Guarda que relatou possuir medida protetiva vigente e que o autor, posteriormente identificado como E. H. C. esteve em sua residência e a ameaçou de morte, afirmando que “iria matar todos”.

Em seguida, proferiu ofensas e xingamentos, dizendo: “biscate, você é puta e vou lhe matar” (sic). Questionada sobre as características do indivíduo, a assistida, de 41 anos, informou que ele trajava camiseta vermelha, bermuda cinza e utilizava uma bicicleta elétrica de cor branca. Acrescentou ainda que o envolvido seguiu em direção à rua onde reside, nas proximidades do local dos fatos.

De posse das informações, as equipes realizaram patrulhamento e lograram êxito em localizar o suspeito. Questionado, o indivíduo afirmou ter ido à casa da vítima para ver a filha. Diante do flagrante descumprimento da medida protetiva, a equipe deu voz de prisão ao autor. Em seguida, ele foi encaminhado à DDM para apresentação dos fatos,

Durante o registro, o autor proferiu ameaça direta ao GCM ‘s

Voltou a ameaçar a ex

“Nem que eu vá preso e fique 10 anos na cadeia, mas eu vou sair, e quando eu sair a gente vai se trombar, pode ter certeza! Vocês me prenderam porque eu quis ver minha filha.”

Foi elaborado B.O./PC nº _ pelos crimes . Descumprimento de medida protetiva de urgência– conforme o Art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha);

Ameaça– tipificada no Art. 147 do Código Penal;

Injúria – conforme o Art. 140 do Código Penal.

O delegado, Dr. Leonardo, ratificou a prisão em flagrante, permanecendo o autor à disposição da Justiça.

