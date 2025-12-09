Prefeitura de Nova Odessa deve R$ 3,8 milhões em contas de água à Coden

Neste ano a administração municipal não teria pago nenhum débito: R$ 2,124 milhões consumidos

A Prefeitura de Nova Odessa deve à Coden Ambiental, companhia responsável pelos serviços de água e esgoto no município, um montante superior a R$ 3,868 milhões. Além disso, neste ano – entre janeiro e outubro – houve o faturamento e envio de contas que somam R$ 2,124 milhões, mas nenhum pagamento.

As informações, atualizadas em 25 de novembro, constam em resposta de requerimento enviado pela Câmara Municipal. O vereador Elvis Garcia-Pelé (PL) encaminhou requerimento à Coden Ambiental e à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento questionando sobre o assunto.

O parlamentar obteve resposta a respeito de débitos relativos a 224 ligações e 3.771 contas de água de prédios públicos (próprios ou locados) pela Prefeitura. Na sessão desta segunda-feira (8), Pelé comentou o assunto no uso da tribuna livre.

“Pra surpresa de zero pessoas, a Prefeitura está devendo 3 milhões e 800 mil reais à Coden”, revelou o vereador. “Na hora de formar a tarifa ao consumidor, é considerada a inadimplência também. Ou seja, a Prefeitura está contribuindo para que a conta de água do munícipe fique ainda mais cara do que já é”, analisou.

Débito

A informação é que, somente de janeiro a outubro, o débito somou R$ 2,124 milhões. “A Prefeitura não teve a capacidade de pagar uma conta de água este ano”, revelou Pelé. “O que impressiona é que a Coden não corta a água da Prefeitura. O cidadão comum, trabalhador e pai de família, quando tem um problema financeiro e fica dois ou três meses sem pagar água, vão lá e cortam”, criticou.

No uso da tribuna, o vereador citou que o INSS de funcionários a Prefeitura parcelou, assim como contas de energia elétrica. “Olha o tamanho do buraco que a gente está entrando”, destacou. “Pra fazer gestão é preciso ir no ‘arroz com feijão’. Se sobrar dinheiro, faz festa”, descreveu Pelé. “Mas fizeram um monte de festa sem estar com o feijão pago”, ponderou.

“A hora que parar tudo é que vão abrir os olhos?”, indagou o vereador. “Tem que ser mais responsável. Primeiro é o básico, como todo trabalhador faz: paga as contas todas e somente depois, se sobrar, faz churrasco. Mas aqui estão fazendo o contrário. É o churrasco primeiro”, completou Pelé.

No documento enviado à CM, a Secretaria de Finanças informou que “a PMNO ainda não procedeu estes pagamentos por deficiência de fluxo de caixa disponível”. Além disso, que “os pagamentos deverão ser efetuados tão logo o fluxo de caixa normal se restabeleça”.

Pagamento

O Novo Momento questionou a Prefeitura sobre o assunto. A nota, enviada pela Diretoria de Comunicação, é a seguinte:

“Informamos que o não pagamento integral das contas no período citado decorreu de fato pelas restrições de fluxo de caixa enfrentadas pelo Município ao longo deste ano, situação que foi oficialmente comunicada à Câmara Municipal. Esse cenário pontual resultou priorização de compromissos essenciais para garantir a manutenção dos serviços públicos.

Contudo, é importante destacar que desde outubro a Prefeitura já iniciou um processo de pagamento para amortização da dívida junto à Coden Ambiental, seguindo um planejamento financeiro responsável e compatível com a disponibilidade orçamentária e de caixa.

A Administração reforça que não se trata de omissão ou recusa de pagamento, mas sim de uma reorganização financeira necessária. A regularização total dos valores devidos continuará sendo feita à medida que o fluxo de caixa municipal se estabilize”.

