Santa Bárbara, 207 anos: Casa do Papai Noel até dia 21 no Centro de Memórias

O bom velhinho estacionou seu trenó nesta segunda-feira (8) na Casa do Papai Noel, no Centro de Memórias, a partir das 19h30. Acompanhado de bailarinos, ginastas, atores e cantores do Laboratório de Dança Fernanda Araújo e Núcleo Artístico Corpus (NAC), o Papai Noel trouxe ao público o espetáculo “Era uma vez o Natal”. O anfitrião atenderá as crianças também nos dias 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 de dezembro, a partir das 19 horas; e nos dias 15 e 21 após espetáculo que será apresentado novamente, sempre às 19h30. Toda a programação é gratuita.

Apresentada nesta edição pelo Supermercados Pague Menos, a Casa do Papai Noel tem sua decoração de Natal, inspirada no universo Gingerland, com elementos adaptados do projeto original do renomado decorador Thiago Firmo, de Joinville, com painéis patrocinados pela Party Sign, criando uma atmosfera acolhedora que celebra a infância, o imaginário e todos os encantos da época mais esperada do ano.

Para essa edição especial, o espaço receberá uma composição exclusiva de estampas e estruturas, onde o protagonista é o mundo dos biscoitos natalinos. Cada detalhe foi pensado para despertar memórias, sorrisos e aquele sentimento de casa aconchegante.

Confira a programação completa:

Dia 8 de dezembro (segunda)

19h30 – Espetáculo “Era uma vez o Natal” e Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

Dia 9 de dezembro (terça)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Coral Vozes Especiais com Pernas da Alegria

Local: Praça Central

Dia 10 de dezembro (quarta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Encanto e Magia de Natal com Encanto e Magia Produções

Local: Praça Central

Dia 11 de dezembro (quinta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Concerto de Final de Ano com OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara)

Local: Praça Central

Dia 12 de dezembro (sexta)

19h – Visitação do Papai Noel – Centro de Memórias

Local: Centro de Memórias

20h – Encanto e Magia de Natal com Encanto e Magia Produções

Local: Praça Central

Dias 13 e 14 de dezembro (sábado/domingo)

18h – Missa e Show de Prêmios

Local: Igreja Matriz

Dia 15 de dezembro (segunda)

19h30 – Espetáculo “Era uma vez o Natal” e Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

Dia 16 de dezembro (terça)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Natal com COMUB (Corporação Musical União Barbarense)

Local: Praça Central

Dia 17 de dezembro (quarta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Flash Christmas com Grupo Fênix

Local: Praça Central

Dia 18 de dezembro (quinta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Encanto e Magia de Natal com Encanto e Magia Produções

Local: Praça Central

Dia 19 de dezembro (sexta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Drums Gospel com alunos do Instituto Dragone

Local: Praça Central

Dia 20 de dezembro (sábado)

20h – Apresentações da Orquestra Barbarense de Violas e Orquestra Feminina de Viola Caipira

Local: Praça Central

Dia 21 de dezembro (domingo)

19h30 – “Era uma vez o Natal” e Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

Endereços:

Praça Central – entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Paróquia Santa Bárbara (Igreja Matriz) – Praça Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

