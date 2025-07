Check-up pulmonar pode prevenir câncer e doenças respiratórias

Exames de rotina permitem detectar alterações antes dos sintomas, aumentando chances de cura e mais qualidade de vida durante o tratamento

Exames preventivos dos pulmões podem detectar câncer e doenças respiratórias antes mesmo do surgimento de sintomas. A avaliação precoce se mostra ainda mais relevante num cenário em que o diagnóstico tardio representa um dos principais desafios no tratamento dessas patologias.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de pulmão é o terceiro tipo mais comum da doença entre os homens, e o quarto entre as mulheres. Apenas 15% dos casos são identificados no estágio inicial, o que contribui para aumentar a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento e, também, as chances de cura.

De acordo com o Ministério da Saúde, o tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. Cerca de 85% dos casos estão relacionados ao consumo de derivados do tabaco, incluindo cigarros, charutos e cachimbos. Ainda entre as causas do câncer de pulmão estão a poluição do ar e a exposição a substâncias tóxicas como sílica, arsênico, níquel e amianto.

Além do câncer de pulmão, há doenças respiratórias graves que apresentam sintomas apenas quando já estão em estágio avançado. É o caso da fibrose pulmonar e da DPOC, sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica, que se refere a um conjunto de patologias que causam bloqueio do fluxo de ar, dificultando a respiração, como enfisema e bronquite crônica.

Quais exames fazem parte da avaliação pulmonar

Conforme informações das autoridades de saúde, um check-up pulmonar deve incluir espirometria para avaliar a capacidade dos pulmões; radiografias torácicas para identificar anomalias estruturais; e tomografia computadorizada de tórax para visualizar detalhes das estruturas pulmonares.

De acordo com informações da Rede D’or, a tomografia computadorizada é um procedimento não invasivo e indolor que utiliza raios-x para criar imagens de alta resolução dos órgãos internos. No caso da avaliação pulmonar, o exame permite avaliar tecidos, vasos sanguíneos e vias respiratórias.

Já a gasometria arterial pode ser indicada pelo médico para analisar os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue para análise da função respiratória. Em casos específicos, pode ser necessária a realização de broncoscopia, que permite a inspeção interna das vias respiratórias.

Diagnóstico no início da doença amplia chances de cura

A identificação precoce de alterações pulmonares possibilita não apenas diagnósticos, mas também amplia as opções de tratamento, conforme o Inca. Quando tumores são detectados nos estágios I e II significa que estão restritos ao interior do pulmão, oferecendo melhores perspectivas e alternativas de tratamentos menos invasivos.

O procedimento de ablação é um exemplo. Ele pode ser indicado para alguns tipos de tumores primários do pulmão. De acordo com informações da Rede D’or, a abordagem é minimamente invasiva, guiada por ultrassonografia ou tomografia. Ela possibilita a destruição térmica, química ou elétrica do tumor.

Para casos mais complexos, o médico pode orientar o paciente a conhecer tudo sobre imunoterapia, utilizada tanto para o tratamento de doenças respiratórias, quanto do câncer de pulmão.

Doenças respiratórias mais comuns

As condições identificadas com mais frequência em check-ups pulmonares são bronquite, asma, bronquiolite, pneumonia, pneumonite, apneia do sono, tuberculose, fibrose cística, câncer de pulmão e embolia pulmonar, conforme as autoridades de saúde.

Diversos sinais podem indicar a necessidade de avaliação pulmonar. O Ministério da Saúde alerta para tosse persistente ou com sangue, secreção, produção massiva de catarro, catarro com sangue, pigarro, dificuldades para respirar, falta de ar ou respiração ofegante, peito com chiados e dor no peito.

Leia + sobre saúde