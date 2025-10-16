Açúcar no molho de tomate? Chef Willian Peters revela os 5 mitos da cozinha brasileira

Chef Willian Peters revela os 5 mitos da cozinha brasileira

Do açúcar no molho de tomate ao azeite no macarrão, o chef do Saza Cozinha explica por que truques populares não dão certo e como acertar no preparo

Quem nunca colocou açúcar no molho de tomate ou azeite na água do macarrão acreditando estar melhorando a receita? Esses e outros truques fazem parte do repertório de muitas cozinhas brasileiras, mas, segundo o chef Willian Peters, do Saza Cozinha, de Curitiba (PR), não cumprem o que prometem.

Esses hábitos atravessam gerações sem que sejam questionados, e não acrescentam em nada ao resultado final do preparo. “A avó fazia, a mãe repetia e os filhos continuaram. Mas, quando analisamos com técnica, vemos que muitos desses métodos não fazem sentido”, explica o profissional.

Confira os cinco principais mitos destacados pelo chef e as orientações para substituí-los:

1) Açúcar no molho de tomate: o açúcar apenas mascara a acidez. Para um molho equilibrado, a dica é usar tomates maduros, refogar lentamente e, se necessário, acrescentar cenoura ralada ou azeite de qualidade.

2) Azeite na água do macarrão: não evita que a massa grude e ainda atrapalha a aderência do molho. O segredo está em cozinhar em bastante água e mexer nos primeiros minutos.

3) Selar a carne para “reter sucos”: selar dá sabor e cor, mas não impede a perda de líquidos. Para garantir maciez, deixe a carne descansar após o preparo.

4) Lavar cogumelos antes do uso: eles absorvem água e perdem textura. O ideal é limpá-los com pano úmido ou pincel; se precisar lavar, faça rapidamente e seque bem antes do preparo.

5) Sal apenas no final: temperar só no fim limita o sabor. O recomendado é salgar aos poucos, em cada etapa do preparo, para desenvolver profundidade e equilíbrio.

“Com pequenas mudanças, é possível transformar o resultado dos pratos, aproveitando melhor os ingredientes e intensificando os sabores”, reforça o chef. “Essas correções simples ajudam tanto quem está começando na cozinha quanto quem já tem experiência, tornando o dia a dia mais prático e os resultados mais consistentes”, completa Peters.

