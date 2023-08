Chico e Dalben anunciam Arena Esportiva

O prefeito Chico Sardelli com o apoio do deputado Dirceu Dalben, anunciou

na última sexta-feira (25) a implantação de uma unidade do projeto Arena Esportiva, do Governo do Estado de São Paulo, na cidade de Americana. O equipamento foi destinado ao município a pedido do vereador Marcos Caetano.

O deputado e o vereador foram recebidos no gabinete pelo prefeito Chico, acompanhado do vice Odir Demarchi.

Com investimento de R$ 350 mil através de emenda parlamentar, o projeto da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo compreende a instalação de um espaço com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancada e iluminação de LED. O local de instalação ainda será definido pela Administração.

“Agradeço ao deputado pelo trabalho e pelo carinho que tem com a nossa cidade. Na semana em que Americana completa 148 anos, é uma grande felicidade receber um presente como este, incentivando a prática de esportes e o lazer para nossas famílias. Obrigado ao deputado e ao vereador por proporcionarem mais um espaço esportivo de qualidade no nosso município”, agradeceu o prefeito Chico.

“Muito contente em estarmos anunciando essa novidade, um grande presente para a população que gosta de praticar esportes. Além das revitalizações nas quadras, campos e pistas da cidade, é importantíssimo também buscarmos novos espaços para promover a saúde e o bem-estar da nossa população”, comentou o vice-prefeito Odir.

“A implantação da arena esportiva vai beneficiar muitos moradores da nossa cidade com um espaço adequado e moderno para a prática de exercícios. Estou muito feliz com o resultado do nosso trabalho e em breve teremos a definição de onde será instalado o projeto”, disse o vereador Marcos Caetano.

“A demanda por espaços públicos adequados para práticas esportivas é uma das grandes reivindicações dos munícipes, e este projeto vem para oferecer equipamentos públicos de qualidade que promovem a atividade física, trazendo bem-estar social e prevenindo doenças. Me sinto honrado em poder beneficiar a cidade de Americana e tenho certeza que será um espaço bastante frequentado por todos”, finalizou o deputado Dirceu.

