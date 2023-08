Um dos melhores atacantes dos anos 2010-2020 é justamente Robert Lewandowski.

Lewandowski realizou sua maior conquista na Liga dos Campeões, tornando-se o primeiro jogador a marcar três gols em três times diferentes. Estamos falando do "Borussia" Dortmund, do "Bayern" e do "Barcelona". Em todos esses clubes, Robert demonstrou constantemente um jogo brilhante e suas qualidades mais fortes.

Os principais méritos do atacante polonês

O famoso polonês é considerado um atacante que quase não tem pontos fracos. De acordo com especialistas, Robert tem as seguintes vantagens:

tem um soco bem colocado;

caracteriza-se por um excelente condicionamento físico;

está sempre energizado e motivado para lutar e vencer.

Em todos os clubes, Lewandowski foi a figura central do ataque. O atacante também foi excelente no “segundo andar”, bloqueando facilmente os cruzamentos, cobranças de escanteio e cobranças de falta do parceiro. No entanto, o principal é que o atacante é incrivelmente estável, não há falhas perceptíveis, lentidão ou falhas de desempenho em seu jogo.

