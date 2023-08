Após retirada de Bolsonaro, Câmara Porto Alegre revoga Dia do Patriota

do Matinal- A Câmara Porto Alegre revogou ontem a lei que havia estabelecido 8 de janeiro como o Dia Municipal do Patriota. A votação que definiu pela revogação ocorreu no fim da tarde, sem nenhum voto contrário e apenas uma abstenção. O texto que excluiu a efeméride do calendário oficial da cidade foi editado em reunião extraordinária de líderes, convocada no início da tarde pelo presidente da Casa, Hamilton Sossmeier (PTB), após repercussão nacional do caso.

Leia + sobre política regional

A reunião da tarde, antes da sessão plenária, não foi pacífica. Houve embate entre os vereadores presentes sobre como se daria o processo para a revogação, se partiria de um projeto da Mesa Diretora ou se dariam seguimento à proposta de Karen Santos (PSOL), protocolada na sexta e que, àquela altura, contava com outras 14 assinaturas do total de 36 parlamentares. Além disso, o consenso só foi construído após a retirada de trechos da proposta original sobre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prisão de cerca de 1,4 mil pessoas em razão dos ataques aos Três Poderes e a investigação da CPMI no Congresso.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP