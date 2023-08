Pastores visitam Monaro na CM Santa Bárbara

Pastores visitaram 0 presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro,

em seu gabinete. Gilmar Arantes, Rubens Cunha e José Flores. Arantes, da Igreja Batista Renovada Getsêmani, preside o Conselho de Pastores de Santa Bárbara d’Oeste (Copasbo) desde 2021, e visitou a sede do Legislativo no intuito de convidar o presidente da Câmara, assim como os demais parlamentares, a participar das reuniões mensais desse conselho.

Em agosto, a reunião mensal será promovida nesta segunda-feira, a partir das 19 horas.



Criado em 1994, o Copasbo tem como um de seus principais propósitos unir e fortalecer a liderança evangélica do município, bem como estar presente, acompanhar e contribuir para o desenvolvimento social e político de Santa Bárbara d’Oeste. Esse conselho também mantém uma casa pastoral que atende igrejas filiadas por meio de convênios, com valores acessíveis a todos os membros, em que são disponibilizados psicólogos, dentistas, exames laboratoriais e apoio jurídico, de engenharia e de serviços contábeis, dentre outros.

As reuniões do Codepasbo são realizadas, geralmente, na última semana de cada mês, na sede da Igreja Batista Renovada Getsêmani, localizada na avenida São Paulo, 1174, no Jardim Dona Regina. “O Codepasbo promove um trabalho social muito relevante em nossa cidade, além de contribuir para a divulgação de valores éticos e morais fundamentados em Cristo em nossa cidade”, afirmou Monaro.

