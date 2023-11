O prefeito Chico Sardelli entregou, nesta sexta-feira (24), a revitalização do campo de futebol society do bairro Antônio Zanaga, executada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes. A reforma faz parte de uma série de melhorias e construções nos espaços esportivos do município.

“Que lindo ver o resultado da revitalização aqui no society do Zanaga. Toda a comunidade do bairro merece essa tão aguardada reforma. Estamos devolvendo à população uma estrutura completamente renovada, dentro e fora do campo, proporcionando mais qualidade e dignidade para todos que utilizam esse espaço”, celebrou o prefeito. Chico falou ainda das obras já entregues no bairro e outras que estão confirmadas, como a construção da nova Unidade Básica de Saúde, o posto 10, e a reforma do ginásio de esportes.

As intervenções realizadas no campo de futebol society incluíram a substituição do gramado sintético, aplicação de borracha reciclada de pneu, manutenção dos alambrados e das telas de proteção, troca dos refletores por lâmpadas de LED, pintura geral e identificação visual.

“O campo passou por uma transformação realmente impressionante. O gramado que antes estava deteriorado agora está em perfeitas condições para a prática do futebol, além das várias melhorias estruturais ao redor. Isso mostra que seguimos trabalhando intensamente pelo esporte da nossa cidade”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A obra teve investimento de R$ 93.214,40, custeados com recursos próprios da Secretaria de Esportes. “Continuamos avançando e trabalhando muito para que o esporte americanense cresça a cada dia. Nossa missão é oferecer melhores condições aos atletas e incentivar a utilização dos nossos equipamentos esportivos pela população. Estou muito feliz com mais essa entrega”, afirmou o secretário Marcio Leal.

O vereador Juninho Dias também ressaltou a importância da obra. “Hoje estamos vivendo um momento que esperávamos há muito tempo. Graças a Deus, ao meu prefeito Chico Sardelli, ao vice Odir Demarchi, ao secretário de Esportes, Márcio Leal, estamos aqui hoje entregando para nossas crianças uma grama sintética nova e que vai durar por muitos anos”, afirmou.

O presidente da Câmara, Thiago Brochi, lembrou da importância do trabalho desenvolvido pela Prefeitura e pelo Instituto Jr. Dias, especialmente com relação à área esportiva da região. “Parabéns pelas ações realizadas e tenho certeza que muito mais ainda será feito”, disse.

A cerimônia contou ainda com a presença dos secretários municipais Fábio Renato Oliveira (Meio Ambiente) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), dos representantes do Instituto Jr. Dias, Paulo e Izabel Dias, do vereador de Nova Odessa, Oseias Domingos Jorge, além de moradores do bairro.

LEIA TAMBÉM: Sardelli melhora avaliação e tem 50% de ótimo e bom

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP