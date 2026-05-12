O relato recente do jornalista Chico Pinheiro, de 72 anos, sobre o diagnóstico precoce de câncer no intestino reacendeu a importância dos cuidados com a saúde digestiva e da atenção aos sinais do organismo. A revelação ocorreu durante entrevista ao cantor Zeca Baleiro, quando o ex-âncora do Bom Dia Brasil contou ter passado por cirurgia após descobrir a doença ainda em estágio inicial, fator decisivo para ampliar as chances de tratamento e recuperação.

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A declaração ganha ainda mais relevância em maio, mês marcado por duas importantes campanhas de conscientização: o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, em 19 de maio, e o Dia Mundial da Saúde Digestiva, celebrado em 29 de maio. As datas chamam atenção para doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, gastrites, síndromes intestinais e os diferentes tipos de câncer do aparelho digestivo.

Sintomas persistentes como dor abdominal, alteração do hábito intestinal, sangue nas fezes, perda de peso inexplicada e desconfortos digestivos frequentes devem sempre ser investigados.

Nesse cenário, o patologista exerce papel essencial no diagnóstico preciso dessas enfermidades. É o especialista responsável por analisar tecidos, biópsias e amostras coletadas em exames e cirurgias, identificando alterações inflamatórias, lesões pré-cancerígenas e tumores malignos. Em muitos casos, o diagnóstico realizado pelo patologista é determinante para definir o tratamento mais adequado e aumentar as chances de sucesso terapêutico.

Chico Pinheiro, câncer e hábitos

Especialistas também reforçam que hábitos saudáveis podem contribuir significativamente para a prevenção de doenças digestivas. Alimentação rica em fibras, frutas e vegetais, hidratação adequada, prática regular de atividade física, redução do consumo de ultraprocessados e álcool, além da realização periódica de exames preventivos, estão entre as principais recomendações.

A Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) coloca seus especialistas à disposição da imprensa para entrevistas e esclarecimentos sobre o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, câncer e cuidados com a saúde digestiva.