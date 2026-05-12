Capacitação “SP Sem Fogo 2026” prepara agentes municipais para atuação na prevenção e resposta a incêndios em vegetação durante o período de estiagem

A Defesa Civil de Nova Odessa marcou presença no treinamento “SP Sem Fogo 2026”, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. Realizado nos dias 7 e 8 de maio, na Câmara Municipal de Paulínia, o curso capacitou equipes para atuarem na prevenção e no combate a incêndios em coberturas vegetais, além de formar brigadas municipais e preparar os integrantes do Sistema de Defesa Civil para as emergências típicas do período de estiagem.

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Como resultado da participação no treinamento, o município recebeu um novo kit de combate a incêndio, composto por equipamentos como abafadores, bombas costais, facões, enxadões, lanternas, cantis, luvas, óculos de proteção, além de coletes e bonés. Os materiais reforçarão a Operação Estiagem 2026, intensificando as ações de monitoramento de áreas de risco, prevenção a queimadas e prontidão para respostas rápidas.

O coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa

Vanderlei Vanag, destacou a relevância da capacitação contínua e do planejamento antecipado. “Treinamentos como o SP Sem Fogo são fundamentais para que nossa equipe esteja cada vez mais preparada para enfrentar os desafios da estiagem.”, afirmou Vanag.

Além do reforço operacional, a Defesa Civil Municipal intensificará campanhas educativas e orientações à comunidade. A população pode contribuir evitando queimadas, não descartando lixo ou bitucas de cigarro em terrenos baldios e denunciando focos de incêndio imediatamente.

Para emergências ou denúncias, os canais da Defesa Civil Municipal de Nova Odessa estão disponíveis pelo telefone (19) 99523-6418. Também é possível acionar os Bombeiros pelo 193, a Polícia Militar pelo 190 e a Guarda Civil Municipal pelos telefones (19) 3466-1900 ou 153. Outra opção é o aplicativo “Bombeiros Emergência”, disponível para Android e iOS.

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