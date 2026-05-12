A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (13) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense aos senhores Benedito de Oliveira Dias e Luiz Antônio Pereira Leite, por relevantes serviços prestados ao município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

A homenagem foi motivada por projetos de decreto legislativo de autoria da vereadora Leonora Périco (PL). Os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas nascidas em outros municípios que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico em Americana.

Biografias

Benedito de Oliveira Dias

Benedito de Oliveira Dias nasceu em Nova Granada em 1947 e mudou-se para Americana em 1988. Casado com Tereza Segato de Oliveira Dias, com quem tem três filhos. No município, iniciou sua trajetória como comerciante e, posteriormente, em 1991, ingressou no serviço público municipal, exercendo a função de porteiro no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Na sequência, passou a atuar como recepcionista no Posto de Atendimento Médico da Vila Mathiensen, unidade que passou a oferecer atendimento ininterrupto à população daquela região, contribuindo de forma significativa para o acolhimento e a organização dos serviços prestados.

Após 16 anos de dedicação à saúde pública, aposentou-se em 2008, deixando sua marca pelo compromisso, pela seriedade e pelo atendimento humanizado à comunidade. Pessoa conhecida e respeitada na região onde reside, construiu uma trajetória pautada na honestidade, na dedicação ao trabalho e no amor à família, sempre contribuindo, de maneira discreta, para o bem-estar coletivo.

Luiz Antônio Pereira Leite

Luiz Antônio Pereira Leite nasceu em 1952 no distrito de Oriundiúva, município de Paulo de Faria, interior de São Paulo. Cresceu em meio à simplicidade da vida rural e aos 18 anos, incentivado por um amigo, mudou-se para Americana em busca de novas oportunidades. Deu início à sua trajetória profissional, passando por importantes empresas, nas quais trabalhou até a aposentadoria.

Em Americana, conheceu Laodicéia, com quem se casou. Juntos, construíram uma família sólida, com três filhos. Ao longo de sua caminhada, destacou-se também pela dedicação à vida religiosa, atuando como presbítero, professor e superintendente da Escola Dominical. Desenvolveu trabalhos na área de assistência social e participou ativamente da construção de igrejas.

Exerceu a função de dirigente na congregação do Jardim das Orquídeas, pastoreou no Jardim da Balsa II e, atualmente, serve como co-pastor no Templo da Adoração de Americana. Reconhecido como exemplo de fé, caráter e amor ao próximo, tornou-se referência como pai espiritual para muitos, sempre disposto a orientar, acolher e estender a mão a quem necessita. Sua trajetória é marcada pela coragem, humildade e profundo compromisso com Deus e com a comunidade.

ZUM DE VOLTA À PREFEITURA

O assessor especial Erik Zum volta para a prefeitura de Americana esta semana. Antes ligado ao ex-presidente da Câmara Thiago Martins (PL), Erik Jean Farias volta para trabalhar como assessor institucional no gabinete do prefeito Chico Sardelli (PL).

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Zum deve ser mais um nome a dar apoio na campanha de Franco Sardelli (PL), pré candidato a deputado estadual que deve ter ‘força total’ dos comissionados da prefeitura este ano.

Erik Zum na política

Atuando nos bastidores da política de Americana há quase duas décadas, Zum já atuou no esporte nos governos Omar Najar (2015-2020) e Chico (atual) e trabalhou nas Câmaras de Americana e Nova Odessa como assessor legislativo.