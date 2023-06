Chico recebe equipe de peões norte-americanos da PBR

O prefeito Chico Sardelli recebeu na tarde desta sexta-feira (16) uma comitiva de peões da equipe norte-americana Austin Gamblers, da PBR, que participa da competição Iron Cowboys, na 35ª Festa de Peão de Americana, neste final de semana.

O encontro aconteceu no gabinete, com a presença do presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) Beto Lahr, do diretor da PBR Brasil, Adriano Moraes, do vice-prefeito Odir Demarchi, do presidente da Câmara Thiago Brochi, do chefe de gabinete Franco Ravera Sardelli e dos secretários de Meio Ambiente Fabio Renato de Oliveira, e de Comunicação Leon Botão.

Entre a delegação do Austin Gamblers, time norte-americano que participa neste final de semana das provas de montaria da Festa do Peão, estava o bi-campeão mundial José Vitor Leme, além de jovens talentos do Texas.

“É motivo de muito orgulho para Americana contar com a participação de profissionais de renome em nossa festa. Tenho certeza que teremos um verdadeiro espetáculo na arena! Agradeço ao meu amigo Beto Lahr por proporcionar esse encontro, e parabenizo ele e toda a diretoria do CCA pela realização de mais uma festa grandiosa”, disse o prefeito Chico Sardelli.

No encontro, o prefeito presenteou os visitantes com um cartão postal da cidade, um livro com dados e a história da RMC (Região Metropolitana de Campinas), e um broche de Nossa Senhora de Aparecida.

“Nossa Senhora de Aparecida é a padroeira e protetora dos peões brasileiros, um símbolo muito importante nos rodeios de todo o país, nada mais justo que entregar aos peões americanos essa lembrança, para que ela também possa trazer proteção aos atletas durante as competições”, disse Chico.

