Nova Odessa alerta para cuidados com frio e mantém atendimento à população de rua

Frio chegando. A Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa está reforçando o alerta do órgão estadual, de que uma frente fria que se aproxima de todo o Estado de São Paulo vai “derrubar” significativamente as temperaturas neste final de semana. As chuvas perderão força a partir desta sexta-feira (16/06) e o tempo ficará mais estável no sábado e domingo, mas com muito frio, principalmente nas madrugadas.

“A queda brusca nos termômetros está relacionada a uma massa de ar fria e aos ventos que ainda sopram do quadrante sul, fazendo com que as mínimas variem entre 4°C e 13°C, com sensação térmica que podem chegar até 2°C, como é o caso da região da Serra da Mantiqueira. Nas regiões de Campinas e Sorocaba a mínima deve ficar na casa dos 6°C, com sensação térmica de 5°C”, alertou o Estado.

LEIA TAMBÉM: Frio intenso. Defesa Civil emite alerta para o final de semana

“A Defesa Civil orienta toda a população para os cuidados que deve se tomar durante este período, pois a queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados”, acrescentou.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite) é essencial tomar medidas simples, como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

ATENDIMENTO

Em Nova Odessa, segue em vigência o plano de contingência intersetorial para as baixas temperaturas deste inverno 2023, com ações de auxílio para essa população vulnerável, para protegê-los do risco de hipotermia. O plano envolve as secretarias de Governo, Desenvolvimento Econômico e Social, Esportes e Segurança, além da Defesa Civil e do Fundo Social de Solidariedade.

Sempre que as temperaturas caem, a equipe da Defesa Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal) percorrem os pontos onde estes cidadãos costumam ser encontrados, oferecendo coberturas, agasalhos e abrigo. A Defesa Civil Municipal já vem, inclusive, distribuindo cobertores há alguns dias. Recentemente, foi definido que o abrigamento noturno temporário, caso necessário, vai acontecer no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim São Jorge.

Se algum cidadão se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260. O atendimento é feito 24 horas. Ou então acionar a Defesa Civil do Estado pelo 199.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento