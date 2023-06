Sábado de festas juninas em escolas municipais de Americana

As festas juninas nas escolas da rede de Americana têm 2 arraiais marcados para este sábado

Às 14h tem início a comemoração na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire (Rua Jales, 61, Parque Novo Mundo) e, às 15h, no Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” (Rua Monsenhor Bruno Nardini, 1135, Vila Dainese).

A entrada é gratuita nas duas escolas, que prepararam programações com danças, barracas com jogos, brincadeiras, bingo de prendas e venda de comidas e bebidas típicas, como milho verde, cachorro quente, pastel e cuscuz, entre outras delícias tradicionais da época.

“O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e eu estivemos na 30ª Festa Junina do CIEP São Vito e estava tudo muito bonito e bem organizado. As escolas estão de parabéns, prepararam as atividades durante todo o mês, envolvendo nossos alunos em atividades pedagógicas sobre os festejos da cultura brasileira”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A programação continua no outro fim de semana. Na sexta-feira (23), há duas opções: a festa junina no CIEP Prof. Octávio César Borghi (Rua das Hortências, 1550, Cidade Jardim) começa às 18h, assim como o Arraiá do Darcy realizado pela EMEF Darcy Ribeiro (Rua da Igualdade, 65, Jardim da Paz).

A programação se encerra no dia 24 de junho, com as festas juninas dos CIEPs Milton Santos (Rua Felicio Zamperlin, 200, Praia Azul), a partir das 12h, e Profª Oniva de Moura Brizola (Rua Ari Barroso, 105, Zanaga), às 18h.