Moradora de Americana infectada em Limeira morre de febre maculosa

Febre maculosa. A Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu, nesta sexta-feira (16), o laudo do Instituto Adolfo Lutz sobre um óbito que estava sob investigação, sendo positivo para a Febre Maculosa Brasileira. O caso é considerado importado, pois o local provável de infecção (contato com o carrapato) foi no município de Limeira, conforme informações da Vigilância.

Trata-se de uma moradora de Americana, de 58 anos. No dia 4 de junho, a paciente começou a apresentar sintomas que evoluíram, como febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dores musculares e prostração geral. No dia 7 ela procurou atendimento médico no PA do Zanaga, sendo transferida posteriormente ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, vindo a falecer no dia seguinte.

Ações intensificadas

Americana reforçou, nesta semana, a campanha contínua que já realiza. Estão sendo instaladas mais placas nos locais de risco e ampliadas as ações de conscientização por meio das redes sociais, cartazes e panfletos, além de um trabalho em parceria entre a Vigilância e a Secretaria de Educação, para levar o tema aos estudantes.

Na área da Saúde, está sendo feito um trabalho junto aos médicos e enfermeiros da atenção básica e do pronto atendimento (nas UPAs e Hospital Municipal), a fim de que seja redobrada a atenção em relação aos sintomas da febre maculosa brasileira, uma vez que o diagnóstico e tratamento nos primeiros dias da doença eleva as chances de cura.

Ações já realizadas

Americana conta, desde 2006, com o PVCE (Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato), que monitora as áreas de risco e mantém placas de advertência à população, alertando sobre a presença do carrapato-estrela nesses locais.

Os profissionais realizam pesquisa do carrapato-estrela em pontos estratégicos, principalmente margens de rios, córregos e riachos, bem como em toda a orla da Represa Salto Grande, áreas consideradas de risco para a transmissão da febre maculosa brasileira, destacadas a partir da identificação de casos confirmados da doença e locais de infecção.

Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Biológico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento firmaram uma parceria para realizar ações de controle e diminuição da população do carrapato-estrela por meio da aplicação de um agente de controle biológico nas áreas de risco do município. A parceria teve início no final do ano passado e terá novas etapas nos próximos meses.

Cenário atual

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, nove casos suspeitos aguardam confirmação laboratorial. Um deles participou do evento realizado na fazenda Santa Margarida, em Campinas, local das infecções que causaram quatro óbitos.

Sintomas

Os principais sintomas da febre maculosa brasileira são febre de início súbito e geralmente alta, mialgia (dor no corpo) e cefaléia (dor de cabeça), podendo apresentar, além destes, náusea/vômito, manchas avermelhadas na pele, dores abdominais. Além dos sintomas descritos, é importante ressaltar que os casos suspeitos normalmente tiveram picadas de carrapato e/ou frequentaram áreas de risco para a doença e/ou tiveram contato com animais silvestres ou domésticos.A doença tem alta taxa de letalidade, mas tem cura e o tratamento é feito por meio de antibióticos. Por isso, é fundamental buscar atendimento médico o mais rápido possível ao apresentar os sintomas.

