Sensitiva do Silvio Santos crava futuro de Simone e Simaria

Sensitiva Izadora Morais viralizou ao fazer previsões para Silvio Santos.

Para ela, o apresentador não voltará à TV, assumindo sua aposentadoria aos 91 anos. O SBT já informou que Silvio deixou o cargo de diretor de programação, segue afastado, e ele realmente não apareceu para o seu especial de 60 anos. Agora, a sensitiva revela o futuro da dupla Simone e Simaria.

“Elas lavaram muita roupa suja, estão esgotadas, chateadas e com mágoas. Simone e Simaria não voltam mais, vão se resolver na Justiça. Vejo que elas podem ter um reencontro rápido nos palcos até o ano que vem, aquela coisa social, de mostrar para o público que está tudo bem, mas não está. Rolou muita fofoca e intriga, existe muita inveja”, crava.

Para a sensitiva, acabou também a relação como irmãs. As duas devem romper definitivamente já que muitos fatos vieram à tona nos últimos tempos. “Muitas coisas pesadas foram ditas. A relação nunca mais será a mesma. Vejo a Simaria entrando em um processo judicial que cairá como uma bomba. Vai dar o que falar. Está ligado a patrimônios, coisas mal resolvidas”.

Por outro lado, a vidente sai em defesa de Simaria por conta das acusações de ser arrogante e maldosa. Para Izadora, a cantora tem dificuldade de se comunicar, fala sem pensar e pode estar envolvida em caso de sabotagem. “Mesmo sem saber, ela pode estar sendo vítima de um homem próximo, situações armadas, mal contadas ou até emboscadas. Há alertas sobre isso. A Simaria não é ruim ou rude, ela é impulsiva e mal compreendida”.

Por meio das cartas, a sensitiva ainda prevê um alerta de saúde e diz que agora, Simaria precisa ser cuidada. “Ela se mostra frágil, deprimida, sendo atacada por energias ruins. Simaria precisa de cuidado, afeto e carinho. Não que ela seja vítima de tudo, mas precisa de mais compaixão e menos julgamento. Simone segue firme, fazendo sucesso. Ela se tornará a artista mais ouvida em breve”.

Recentemente, Izadora Morais previu e acertou a gravidez de Viih Tube, as invasões em escolas infantis, que aconteceram em abril, os problemas enfrentados pelos Yanomami e o afastamento de Silvio Santos, incluindo a sua ausência na gravação do seu especial de 60 anos na TV.

A armadilha do acúmulo

Em uma sociedade extremamente consumista, é fácil cair na armadilha de adquirir uma quantidade cada vez maior de objetos. À medida que o tempo passa, esses itens se acumulam em gavetas, maleiros e armários, ocupando espaço. Por isso, nada melhor do que aproveitar o inverno para separar roupas e casacos sem uso. Além de ajudar quem necessita de acolhimento, é uma forma de atrair a prosperidade.

No entanto, o que pode parecer uma simples questão de desorganização e bagunça, vai além disso. De acordo com William Sanches, terapeuta, escritor, especialista em comportamento humano e programação neurolinguística, a presença de uma quantidade enorme de itens parados em casa pode, de fato, atrapalhar a prosperidade de uma pessoa ou família. “Muitos lares ficam bloqueados por conta dessa energia parada, e todo esse espaço bagunçado e repleto de coisas sem uso atrasam a possibilidade de crescimento de cada um de nós”, relata.

Em pleno mês de junho, época em que se aproxima o inverno, William reforça sobre a importância de doar blusas e roupas. “Muitas vezes temos dezenas de peças que não usamos mais. E limpar e criar um espaço para o novo é muito importante para prosperidade”, aconselha.

Sanches acredita que limpar esses espaços repletos de itens inutilizados faz com que a energia do ambiente circule e se renove. “Quando temos uma caixa cheia de coisas que não usamos em nossa casa, por exemplo, o universo se recusa a nos mandar novos bens ou até mesmo novas vibrações. Isso porque a energia desse imóvel está parada em relação a prosperidade”, pontua.

Usando situações mais emocionais como exemplo, o terapeuta mostra como isso pode se conectar a um relacionamento que chegou ao fim. “Quando terminamos um namoro e, mesmo assim, seguimos pensando e falando dessa pessoa, significa que ainda existe mágoa ou algum assunto que não foi superado. Ao ter esse sentimento, não permitimos que outra pessoa chegue para ocupar esse espaço no nosso coração. Para que alguém novo entre na nossa vida, é preciso limpar velhos sentimentos”, declara.

Para o especialista em comportamento humano, basear-se na lei da atração é fundamental para atrair coisas novas e mais gratificantes “No entanto, eventualmente, precisamos nos organizar e entender o que não iremos mais usar. Separe todos os itens que não são utilizados a mais de um ano, colocando-os em uma caixa para doar para algum conhecido ou uma instituição que poderá oferecer um uso mais apropriado para essas coisas. Outras pessoas irão se beneficiar daquilo que não usamos e isso irá perpetuar o ciclo de vida daquele bem”, revela.

William aponta, ainda, a necessidade de nos desapegarmos daquilo que temos para buscarmos coisas ainda maiores. “Para enriquecer, prosperar e, efetivamente, ir para frente, é preciso se desprender do que temos atualmente. Muitos se recusam a saírem de suas casas ou trocarem seus carros por existir uma comodidade. No entanto, para alçar voos mais altos, é preciso que exista um desapego desses bens que nos prendem a anos devido ao sentimento de conforto que oferecem. Isso deve ser feito, também, no quesito emocional, removendo mágoas e ressentimentos do passado para permitir o desenvolvimento de novas conexões”, finaliza.

*William Sanches é Terapeuta Transpessoal é Pós-graduado em Neurociências e Comportamento pela PUC-RS. Também cursou Letras, Pedagogia e é pós-graduado em Literaturas, Educação, Psicologia Positiva, Hipnose Clínica e Programação Neurolinguística. Estudou as Questões Sociais do Novo Milênio na Universidade de Coimbra, em Portugal.

