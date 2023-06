O DJ Alok, que se apresentou na Festa do peão de Americana 2023 no último sábado, doou R$ 100 mil para o Hospital de Amor, referência no tratamento ao câncer de maneira gratuita. A campanha é organizada pela empresária e presidente do Instituto Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

O Rosa do Bem é um projeto que atua na região de Americana, com objetivo de salvar vidas por meio de ações efetivas de prevenção ao câncer de mama e de melhoria da qualidade de vida da mulher.

O Desafio do Bem começou a ser realizado na edição da Festa do Peão de Americana de 2017. A ação já arrecadou milhares de reais para o Hospital de Amor, que atende pacientes de todo Brasil, inclusive da nossa região.

Todos podem ajudar. Para colaborar, você pode doar qualquer quantia pela chave pix desafio1@hospitaldeamor.com.br – conta direta do Hospital.

