O PayPal no Brasil ajuda os seus clientes a comprar

e pagar com tranquilidade, uma vez que trabalhamos para proteger a privacidade e as transações em cada etapa do processo. Recentemente, introduzimos os passkeys nos dispositivos Apple e Google Android nos Estados Unidos, como um novo método de login mais fácil e mais seguro para clientes elegíveis do PayPal no país. A partir de hoje, estamos expandindo os passkeys para clientes qualificados em dispositivos Apple e Google Android no Brasil e serão lançados nas próximas semanas.

Um passkey permite que os usuários façam login no PayPal com mais segurança, eliminando a necessidade de digitar senhas. Neste caso, a identidade do usuário é verificada por meio de biometria ou senha do dispositivo, proporcionando um login mais rápido e mais seguro.

O que são Passkeys?

Os Passkeys são um novo padrão da indústria desenvolvido pela FIDO Alliance e pelo World Wide Web Consortium. Eles foram projetados para substituir senhas por pares de chaves criptográficas e usar credenciais digitais, como sensores biométricos, incluindo impressão digital, reconhecimento facial ou PIN. Essa tecnologia inovadora oferece aos clientes uma maneira simples e mais segura de acessar o PayPal, com base em tecnologias que ajudam a proteger contra ciberataques, como o phishing.

Membro fundador da FIDO Alliance, o PayPal é uma das primeiras empresas de serviços financeiros a começar a disponibilizar a autenticação por senha para seus usuários. Passkeys são conhecidas por serem altamente resistentes a phishing, preenchimento de credenciais e outros ataques remotos. Esse padrão de segurança de ponta aborda alguns dos maiores problemas de segurança na web causados pela fragilidade da autenticação por senha.

Como criar um Passkey do PayPal em dispositivos Apple

O processo é rápido e fácil em um dispositivo Apple. Após fazer login no PayPal.com.br usando o Safari e suas credenciais existentes, como nome de usuário e senha, os clientes qualificados devem selecionar a opção “Criar um Passkey”. Em seguida, eles precisarão autenticar usando o Face ID ou o Touch ID, e o Passkey será criado automaticamente. Os Passkeys são sincronizados com o iCloud Keychain, garantindo uma conexão forte e privada entre o cliente e seu dispositivo. Essa sincronização também proporciona uma experiência de login fácil para os usuários do PayPal que possuem dispositivos iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura ou versões posteriores.

Como criar um Passkey do PayPal em dispositivos Google Android

Os clientes podem facilmente criar e usar um Passkey com o PayPal em dispositivos Android 9+:

Faça login no PayPal usando o navegador Chrome e suas credenciais existentes, como nome de usuário e senha.

Na seção “Informações sobre Passkeys 1 “, a opção “Criar um Passkey” será exibida. Os clientes deverão autenticar desbloqueando o dispositivo, e o Passkey será criado automaticamente.

Após a criação, o usuário será redirecionado para a tela inicial do PayPal e poderá acessar a plataforma usando o Passkey em dispositivos Android 9+ em futuros logins.

Uma vez que um passkey tenha sido criado, os clientes do PayPal poderão fazer login automaticamente usando-o como seu método de login principal sempre que estiver disponível.

Cash.in simplifica pagamento de prêmios de incentivo na Hortitec 2023

A fintech Cash.in desenvolveu uma tecnologia para incentivar as equipes de vendas e os distribuidores da agroindústria brasileira, valorizando os resultados alcançados por seu trabalho. Ainda, a plataforma criou um método que oferece respaldo jurídico às empresas que atende. A startup de prêmios digitais realiza a gestão completa de campanhas de incentivo, com monitoramento e análises de resultado, simplificando o processo de pagamento dos prêmios. A solução será apresentada durante a 28ª HORTITEC – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, que será realizada de 21 a 23 de junho, em Holambra (SP). A plataforma digital poderá ser conhecida durante visitas que dirigentes da Cash.in realizarão aos estandes dos expositores da HORTITEC 2023. Uma pesquisa com empresas de diversos setores, realizada pela Cash.in, apontou que as premiações são responsáveis por aumentar a produtividade e satisfação dos colaboradores. Para 94% dos executivos de empresas de alta performance dar reconhecimentos e prêmios é uma vantagem altamente competitiva. A solução beneficia tanto as agroindústrias como aos colaboradores, parceiros e distribuidores de insumos e máquinas, e implementos agrícolas. Através da facilidade de navegação, segurança, flexibilidade e pela transparência nas informações, empresas como Microxisto e TMF já incentivam seu canal de vendas e confirmam sua eficiência. As agroindústrias definem o budget de suas companhas de incentivo, indicam os recebedores dos prêmios, precisando somente de um ponto de contato – e-mail ou telefone – e acompanham o histórico e as operações realizadas. Ainda, por meio de relatórios e extratos, recebem um mapa de consumo dos resgastes feitos pelos beneficiários. A premiação é entregue para todo o país, de forma imediata, e não há limite de número de colaboradores, parceiros ou distribuidores. Os premiados recebem o incentivo na hora, em um web app intuitivo, e podem usar o crédito como desejarem. As opções incluem transferência para contas em banco, pagamentos de boletos, pagamento de estabelecimento via QRCode – como padaria e farmácia – serviços de streaming e games, cupom em mais de 100 lojas parceiras, e muito mais. Fundada em 2018, a Cash.in tem alcançado um crescimento expressivo na distribuição de premiação digital e no número de usuários. Em 2022, a fintech movimentou mais de $ 80 milhões em valores para prêmios digitais. Até hoje, foram realizados mais de 2 mil pedidos de premiação, com quase 100 mil usuários no ano. O resultado de 2022 representa cerca de três vezes a movimentação realizada no ano anterior, e para 2023 é previsto que plataforma transacione mais de R$ 250 milhões de reais em valores de incentivo.

