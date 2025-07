O Shopping ParkCity Sumaré vai ganhar novas operações e ampliar seu mix de lojas. A clínica de podologia Pé Feliz, a L’Occitane au Brésil e a NXT Eletric, que comercializa motos elétricas, acabam de anunciar a chegada no empreendimento.

Além destas novas lojas, a franquia O Boticário vai expandir o seu espaço. Deixará de operar no formato quiosque para atender o público em uma loja, com espaço mais amplo para oferecer mais comodidade e opções de produtos aos clientes.

As novas operações se juntam a Renner, Riachuelo, Kalunga, Savegnago, Cobasi, Americanas e muitas outras marcas que fazem do empreendimento referência em compras, prestação de serviços e lazer. E reforçam o ritmo de inaugurações para o segundo semestre. Recentemente, foram confirmadas a chegada do Divino Fogão, com mais de 40 anos de dedicação à culinária brasileira, da Yup Presentes e a reinauguração do Parmeggio, especializada em massas, grelhados e saladas. Nesta terça-feira, 15 de julho, foi inaugurada uma loja da franquia Casa do Celular, que oferece aos consumidores produtos de tecnologia da telecomunicação como celulares, smartphones, tablets e seus agregados.

“No primeiro semestre de 2025, importantes operações iniciaram suas atividades no Shopping ParkCity Sumaré e o ritmo vai continuar no segundo semestre, com a chegada de novas marcas”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

A clínica de podologia Pé Feliz chega com uma equipe altamente qualificada e comprometida em oferecer tratamentos personalizados para uma ampla gama de condições podológicas. A L’Occitane au Brésil, marca franco-brasileira do Grupo L’Occitane, traz para o Shopping ParkCity Sumaré todo o seu mix de cosméticos. A outra novidade, a NXT Eletric, vai inaugurar um ponto de venda para a comercialização de motos elétricas da montadora.

“O Shopping ParkCity Sumaré vai inaugurar grandes operações, ampliando seu mix de lojas e oferecendo cada vez mais novidades ao público. Este crescimento reflete todo o trabalho estratégico para atrair sempre as melhores e mais relevantes marcas para os clientes”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Além das novas lojas, o segundo semestre também vai contar com uma ampla e diversificada programação cultural. Até o dia 20 de julho, acontece a programação especial de férias, com a Missão Aloha, com diversas atrações para as crianças. No dia 25 de julho, em homenagem ao aniversário de Sumaré, tem show cover de Marília Mendonça. E até o dia 31 de julho, os clientes podem aproveitar a promoção Julho Black com descontos especiais em diversos produtos e sorteio de três carros.

O Parque Inflável, com vários brinquedos para os pequenos, vai estar no empreendimento até o dia 15 de agosto. Em agosto, do dia 1 até o dia 10, também será realizado um evento especial em homenagem ao Dia dos Pais, uma Oficina de Caneta 3D.

