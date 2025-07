O município de Nova Odessa acaba de garantir um reforço de R$ 750 mil para a Saúde Pública, por meio de emendas parlamentares destinadas à Atenção Primária.

A liberação dos recursos, autorizados pela Portaria nº 7.560, do Ministério da Saúde, de 11 de julho, serão utilizados na capacitação de profissionais, no atendimento clínico, na aquisição de insumos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de ações voltadas à promoção e prevenção da saúde e à saúde da mulher.

Do valor total das emendas, R$ 400 mil foram destinados pelo deputado federal Miguel Lombardi, R$ 200 mil pelo deputado federal Jilmar Tatto e R$ 150 mil pela deputada federal Renata Abreu.

O prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, comemorou a conquista. “Essas emendas são fruto de um diálogo constante com nossos representantes no Congresso e reafirmam nosso compromisso com uma saúde pública de qualidade”, destacou.

Os recursos serão transferidos via Fundo Municipal de Saúde, seguindo as regras do Ministério da Saúde. A Prefeitura já iniciou os trâmites para realizar licitações e prestar contas dos valores recebidos.