Neymar foi decisivo para a vitória do Santos sobre o Flamengo (1 a 0), nesta quarta-feira (16/7), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 anotou o único gol da noite em bela jogada aos 39 minutos do segundo tempo.

Após receber passe de Guilherme, Neymar dominou a bola na grande área, livrou-se das marcações de Varela e Léo Pereira e finalizou na saída de Rossi. Foi o primeiro gol do craque na Série A de 2025 e o quinto em 15 partidas na temporada (incluindo amistosos).

Graças ao golaço de Neymar, o Santos respirou no Brasileirão

chegou a 14 pontos (4 triunfos, 2 empates e 7 derrotas), na 13ª posição, e “descolou” da zona de rebaixamento. O Vitória, 17º colocado, soma 12 pontos.

Palmeiras perde chance de colar no Fla

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Mirassol, nesta quarta-feira (16), no Allianz Parque, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro – com o resultado, o Verdão chegou aos 23 pontos conquistados no torneio nacional. O gol palestrino foi anotado pelo atacante Facundo Torres.

Maior Campeão do Brasil, o Palmeiras busca seu 13º título de Campeonato Brasileiro (ampliando a distância para o Santos, segundo colocado com oito), sendo o quinto na era dos pontos corridos (que o isolaria como recordista, pois atualmente divide a ponta do ranking com o Corinthians).

