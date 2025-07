A adolescente Nicolly de 15 anos está desaparecida desde a segunda-feira. A mãe fez apelo desesperada nas redes sociais.

PESSOA DESAPARECIDA 🚨

🆘Ajude a encontrar NICOLLY FERNANDA POGERE, 15 anos

📆 Nascida em: 14/05/2010

📍 Desaparecida desde: 14/07/2025

Familiares relatam que a adolescente saiu dizendo que iria para a casa do namorado no Jardim Amanda, porém não retornou.

O endereço informado (Av. Princesa Isabel) não confere – o proprietário do imóvel disse não conhecer a jovem.

Até o momento, não há outras informações que possam ajudar na localização.

📄 O desaparecimento já foi registrado em Boletim de Ocorrência.

📞 Qualquer informação deve ser repassada à Guarda Municipal de Hortolândia pelo número 153.

⚠️ Compartilhe! Sua ajuda pode fazer a diferença.

