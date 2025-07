O CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol II, será palco do 1º Congresso Nacional das Artes na Cena, que acontece no dia 26 de julho (sábado). Com realização do Coletivo Animus de Teatro e apoio, por meio de cessão de espaço, da Secretaria Municipal de Cultura, o evento reunirá nomes reconhecidos das artes cênicas em um dia inteiro de workshops, atividades formativas e apresentações artísticas.

Gratuito e aberto ao público, o Congresso contará com quatro workshops ao longo do dia, ministrados por profissionais de destaque nas áreas de teatro, dança, música e dublagem. A programação começa às 8h30 com o workshop “Corpo e Voz: uma terceira via na exploração vocal dos atores”, ministrado por Yan Machado, mestre em música pela Unicamp, diretor musical e preparador vocal.

Em seguida, às 10h30, o público poderá participar do workshop “Cena Dançada”, conduzido por Jackeline Américo, bailarina e professora de Ballet Clássico e Jazz Dance da Cia JK de Dança.

Após o intervalo para o almoço, às 13h30, será a vez do workshop de dublagem com Leandro Loureiro, ator e dublador conhecido por personagens como o Senhor da História (Rick and Morty), Black Hat (Vilanesco) e Velho Oz (Death Stranding 2).

Fechando os momentos formativos, às 15h30, ocorre o workshop “O Treinamento Sensível do Ator”, com Bruno Cardoso, professor, diretor, escritor e ator formado pelo Conservatório Carlos Gomes.

A programação se encerra com um espetáculo especial às 20h, intitulado “Enquanto Houver Coragem”, apresentado pela Turma de Teatro da Cia JK, com inspiração na dramaturgia Léo e Bia.

Serviço

1º Congresso Nacional das Artes na Cena no CEU das Artes

Rua Américo Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

Entrada gratuita

Veja a programação

8h30 – Workshop “Corpo e Voz”, com Yan Machado

10h30 – Workshop “Cena Dançada”, com Jackeline Américo

Intervalo para almoço

13h30 – Workshop de Dublagem, com Leandro Loureiro

15h30 – Workshop “Treinamento Sensível do Ator”, com Bruno Cardoso

20h – Espetáculo “Enquanto Houver Coragem”, com a Turma de Teatro da Cia JK

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP