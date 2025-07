O vereador Marcos Caetano (PL) visitou nesta terça-feira (15) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dona Rosa, no bairro Jardim da Paz, com o prefeito de Americana Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi para vistoriar as dependências da unidade.

Durante a visita, o parlamentar conversou com profissionais de saúde e usuários sobre a infraestrutura e as demandas da UPA. “A unidade é uma conquista importante para a saúde pública de Americana. Um ano depois de sua inauguração, é fundamental acompanhar de perto seu funcionamento, identificar os pontos que podem ser melhorados e valorizar os avanços já alcançados”, afirmou Marcos Caetano.

