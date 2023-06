Na manhã desta quinta-feira (15), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da cerimônia do Dia da Marinha, no Comando do 8º Distrito Naval, em São Paulo, em homenagem aos 158 anos da Batalha Naval do Riachuelo.



A solenidade foi presidida pelo Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), Almirante de Esquadra Petronio Augusto Siqueira de Aguiar e homenageou os marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis que, mesmo após anos, permanecem incansáveis na labuta diária para construir uma Marinha em sintonia com os anseios da sociedade.

No evento foram relembrados os feitos de um passado marcado pela atuação de compatriotas na consolidação do Brasil como Nação livre e soberana; o avanço do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), que até 2025, entregará novos submarinos da Classe Riachuelo; e destacaram a importância da construção do primeiro submarino brasileiro convencionalmente armado com propulsão nuclear, que coloca o Brasil em posição de destaque, além de proporcionar ganhos diretos à população nas áreas de segurança energética, saúde e agricultura.

Durante a cerimônia, foram içados os sinais de Barroso em homenagem aos heróis da batalha e, em seguida, executados os toques da vitória e de Comandante em Chefe. Na ocasião, foram agraciadas 18 personalidades e três instituições com a Comenda da Ordem do Mérito Naval, a mais alta condecoração da Marinha.

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, parabenizou a Marinha pelo seu dia e destacou a importância de manter vivo o legado deixado pelos nossos antecessores. “A inspiração dos heróis do passado mostra o caminho, o tamanho dos nossos desafios, a necessidade da preparação constante para que a gente possa garantir a soberania. Sustentar o fogo que a vitória é nossa”, disse o governador.

A Sociedade Amigos da Marinha-Santos foi condecorada com a Ordem do Mérito Naval. O presidente Eugênio Carlos Pierotti externou sua emoção ao receber a honraria no ano em que a Instituição completa 51 anos. “A SOAMAR-Santos é a primeira do Brasil. Essa honraria de hoje, realmente, emociona porque o alicerce foi feito desde o primeiro presidente. Eu estou aqui representando todos que estão e passaram pela nossa Sociedade Amigos da Marinha”, disse Pierotti.

Batalha Naval do Riachuelo

A Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), maior conflito na história da América do Sul, deixou um legado de união, solidariedade e superação aos brasileiros, com emprego das Forças Armadas e plena mobilização da nossa sociedade.



Na campanha naval, enfrentamos uma Marinha preparada para o ambiente fluvial e com vantagens, tanto na proximidade do apoio logístico como no apoio de fogo de terra.



A Batalha Naval do Riachuelo, evento decisivo e vitorioso, ocorrida em 11 de junho de 1865, foi marcada pela bravura de aguerridos marinheiros e fuzileiros navais, que, incentivados pelos célebres sinais de Barroso: “O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever”; e “Sustentar o Fogo, que a vitória é nossa”, superaram adversidades de toda ordem, muitos deixando suas vidas em combate. Por conta desse episódio histórico, em 11 de junho celebramos o Dia da Marinha.

Ordem do Mérito Naval

Criada pelo Decreto n.º 24.659, de 11 de julho de 1934, destina-se a premiar os militares da Marinha que se destacaram no exercício da profissão e, excepcionalmente, Organizações Militares e Instituições civis, nacionais ou estrangeiras, suas Bandeiras ou Estandartes, assim como personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestaram relevantes serviços à Marinha do Brasil.

