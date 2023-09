A Defesa Civil de Americana apresentou o novo uniforme do órgão ao prefeito Chico Sardelli

e ao vice-prefeito Odir Demarchi. Eles receberam os coletes entregues pelo coordenador João Miletta na manhã desta quarta-feira (20).

Chico agradeceu o presente e ressaltou a importância do órgão para a cidade. “Recebemos hoje os novos coletes entregues pelo coordenador da Defesa Civil, nosso amigo João Miletta, que tem feito um excelente trabalho em prol de Americana. Obrigado pelo presente”, disse o prefeito.

“A Defesa Civil presta um trabalho muito importante na cidade, na prevenção e atendimento de ocorrências, um belo trabalho desenvolvido pelo amigo João Miletta e equipe. Agora também estamos uniformizados”, completou o vice Odir.

“Apresentamos o novo uniforme e entregamos os coletes personalizados ao prefeito Chico e ao vice Odir para utilizarem no acompanhamento das ações e eventos da Defesa Civil. O objetivo é identificar a participação do órgão nas diversas ocorrências e em ações fora da cidade também”, explicou João Miletta.

Chico participa de ação de conscientização no trânsito

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi estiveram presentes na simulação de acidente de trânsito com pedestre na Avenida Brasil, em frente ao Paço Municipal, nesta quarta-feira (20). A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito, realizada pela Prefeitura de Americana por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

A iniciativa desta quarta recebeu o apoio da Exxmed Ocupacional, CPFL Paulista, SCS Tecnologia, Guarda Municipal de Americana (GAMA) e Pátio Municipal de Veículos. A campanha na cidade tem como tema: “No trânsito, o pedestre tem prioridade!”.

“Esse tipo de ação é importante para impactar a sociedade sobre a importância do respeito aos pedestres. A educação no trânsito é o melhor caminho para evitar acidentes, muitas vezes com vítimas fatais”, afirmou Chico.

“Parabenizo a todos envolvidos nesse trabalho de conscientizar a população quanto ao respeito às faixas de travessia de pedestres. Essa ação demonstra a importância de ter atenção no trânsito, principalmente, em áreas de grande fluxo de veículos e pedestres”, destacou o vice-prefeito Odir.

As ações prosseguem durante a semana. Nesta quinta-feira (21), a OAB de Americana promoverá um “Pedágio de Conscientização”, relacionado ao Dia da Luta das Pessoas com Deficiência e à campanha Setembro Verde. A ação destaca a importância do direito ao uso da vaga especial e será realizada em frente ao Paço Municipal, das 9h às 11h, com o apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, CMDPD, ACIA, CPC, APAE, CDA, GRUMAA, Ministério das Possibilidades, Grupo Especial Down, Pernas da Alegria, Gold FM, Gama e DAE.

Na sexta-feira (22), das 14h às 16h, a Utransv fará blitzes em vias do município, com faixas, banners e entrega de panfletos de conscientização para motoristas e pedestres, novamente em parceria com a Exxmed Ocupacional, CPFL Paulista e SCS Tecnologia.

A Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação também está produzindo conteúdos nas redes sociais da Prefeitura de Americana sobre a campanha de conscientização para uso das faixas de pedestres.

