A equipe Viper de luta de braço de Nova Odessa, o famoso

“braço de ferro”, obteve mais uma importante vitória. Nesse domingo (17/09) os atletas conquistaram pódio no 9º Desafio Mineiro de Luta de Braço, disputado em Varginha (MG). Com um excelente desempenho, faturaram 14 medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e sete de bronze.

As mulheres novamente deram show. A atleta Mariana Moura foi campeã (categoria livre braço direito) e Elaine Michelle da Silva vice-campeã (categoria livre). Os homens se destacaram, tiveram duelos maravilhosos, superando atletas que estão há tempos no auge: Fernando Guimarães (1° lugar braço direito 85kg), Alex Adriano (1° lugar braço direito) e Miguel Garbelini (1° lugar braço esquerdo).

“Foi uma honra para nós participarmos deste que acabou se tornando um dos torneios mais difíceis do ano, devido à presença de grandes nomes da luta de braço nacional. Já havia programado um desafio (melhor de cinco lutas) entre nosso atleta Welinton Rocha (categoria máster 80kg) contra um atleta de Varginha, e aproveitamos para levar a equipe completa neste evento que está se tornando um grandioso campeonato do calendário nacional”, disse Luis Carlos Sabino, diretor técnico da equipe e também atleta.

“Nossos atletas se destacaram. O Fernando, por exemplo, vem de uma superação incrível. Alguns anos atrás chegou a ser desenganado, e hoje conquista pódios. O Alex também vem crescendo muito, e mesmo aguardando pra fazer cirurgia do ombro, vem conquistando pódios. O Miguel tem só 16 anos e um futuro grande pela frente. Mariana tem um grande potencial, e a Elaine disputou pela primeira vez e já pegou pódio. Parabenizo os nossos atletas e os técnicos Welinton e Cassius pelo excelente trabalho desenvolvido, pois são todos guerreiros”, diz Sabino.

Vale lembrar que alguns atletas disputarão o Brasileiro de Seleções, em dezembro. Os treinos da Viper acontecem no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. Os empresários que tiverem interesse em patrocinar a equipe devem entrar em contato com Sabino, pelo WhatsApp (19) 99236-6436.

“Nossa equipe Viper agradece a todos que têm apoiado a nossa modalidade, nos dando condições para representarmos nossa cidade nas competições. Deixamos nossos agradecimentos ao prefeito o Leitinho, a Secretaria Municipal de Esportes, aos Supermercados Paraná, Plush Games Divertimento e EHS Imóveis que nos ajudaram. Lembrando que todo apoio é bem-vindo para quem quiser apoiar a Luta de Braço de Nova Odessa”, conclui Luis Sabino.

Confira a participação dos atletas da Viper no 9º Desafio Mineiro de Luta de Braço, disputado em Varginha (MG).

Fernando Guimarães

1° lugar braço direito 85kg

Alex Adriano

1° lugar braço direito

3° lugar braço esquerdo 100kg

Miguel Garbelini

1° lugar braço esquerdo

2° lugar braço direito 90kg

Lucas Algeri

3° lugar braço direito

3° lugar braço esquerdo 100kg sênior



Welinton Rocha

3° lugar braço direito

3° lugar esquerdo 80kg sênior

Mariana Moura

1º lugar categoria livre braço direito

Elaine Michelle da Silva

2º lugar categoria livre

Luis Carlos Sabino

3° lugar braço esquerdo + de 100kg máster

Eduardo Leandro de Camargo

2° lugar braço direito mais de 110kg iniciante

Pedro G. Tognato

3° lugar braço direito mais de 110kg iniciante

Edvando Rocha

5° lugar braço direito

6° lugar braço esquerdo 70kg máster

Cassius M. de Oliveira

4° lugar braço direito

7° braço esquerdo 70kg sênior

Roger Adão Boaretto

6° lugar braço esquerdo

5° lugar braço direito 100kg sênior

Gabriel Felipe

4° lugar braço direito

5° braço esquerdo 70kg iniciante e sênior

Victor Hugo

6° lugar braço direito 70kg iniciante

Guilherme Bacci de Oliveira

7° lugar braço direito 70kg iniciante.

