A Guarda Municipal de Americana (GAMA) recebeu, na manhã desta sexta-feira (21), a visita do deputado estadual Tenente Coimbra. Por meio de emenda parlamentar de autoria dele, a corporação recentemente reforçou o armamento utilizado no patrulhamento do município com a aquisição de sete carabinas. O deputado foi recepcionado pelo prefeito Chico Sardelli, junto do vice-prefeito Odir Demarchi, do comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva, e do coordenador de Planejamento, Wendeo Santos.

“Gostaria de agradecer a presença do deputado, que destinou uma verba de quase R$ 100 mil para a compra de sete carabinas. Temos como uma de nossas prioridades a segurança e a defesa do bem público. E o bem público mais valioso é a vida do cidadão. Estamos investindo continuamente na Guarda Municipal, que tem cumprido o seu papel com muita competência”, disse o prefeito Chico Sardelli. “Agradeço o deputado por esta verba, que foi utilizada na compra de carabinas que contribuirão para a segurança da população”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As sete carabinas Taurus, modelo T9, são ideais para o uso tático, principalmente em situações de curta distância, tanto no meio urbano quanto rural, com capacidade de 32 disparos e cano de 8 polegadas. O investimento na compra das armas foi de R$ 94.752,84, provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual, intermediada pelo ex-vereador Major Crivelari.

“O prefeito tem reforçado os investimentos na Guarda Municipal. Essas carabinas são armas longas multifuncionais, com a possibilidade de acoplá-las a pistolas. Dessa maneira, o cidadão não ganha apenas em segurança, mas também tem a percepção de segurança, o que é muito importante”, afirmou Tenente Coimbra.

Parceria com deputado

“Agradeço ao deputado em nome de toda a corporação pela verba que foi enviada. Os novos armamentos se somam aos esforços da Guarda Municipal na luta contra a criminalidade. Nossa corporação é cada vez mais reconhecida pela população, que quando se sente em perigo lembra de ligar para o número 153”, destacou o comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva. “Esse é mais um investimento que tornará Americana cada vez mais segura”, completou o coordenador de Planejamento da GAMA, Wendeo Santos.

Além de vistoriar o novo armamento, durante a visita o deputado estadual conheceu a estrutura do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e o sistema da Muralha Digital, que tem colaborado diretamente para a redução de índices de criminalidade na cidade.

Inaugurado em junho do ano passado, o CSI recebe e faz o gerenciamento das informações de todas as câmeras do município, de forma integrada com a Muralha, além de receber solicitações para o atendimento de ocorrências.

Em 2024, o sistema possibilitou a localização e captura de 132 foragidos da Justiça em 2024. Em comparação com o ano anterior, o aumento chegou a 85% – foram 71 capturas de procurados em 2023. Já em relação a 2021, quando 39 foragidos foram localizados, o salto foi de 238%.

O avanço acompanha o aumento dos investimentos em tecnologia na GAMA, como a instalação de câmeras de monitoramento através da Muralha Digital, que em 2024 alcançou 100% das entradas e saídas do município, com funcionamento 24 horas por dia, assim como outros pontos estratégicos, incluindo a região central.

Além do monitoramento da cidade em tempo real, a GAMA também pode ser acionada pela população, para o atendimento de ocorrências, pelo número de telefone 153 e pelo WhatsApp (19) 3461-8631.