O prefeito de Americana, Chico Sardelli, esteve nesta sexta-feira (31) na sede do Departamento de Água e Esgoto (DAE) para acompanhar de perto o trabalho que vem sendo realizado pela autarquia.

Durante a visita, o prefeito se reuniu com o superintendente Fábio Renato de Oliveira e com diretores de diferentes áreas para conhecer o diagnóstico que está sendo elaborado nesses primeiros dias de gestão e os próximos passos do planejamento voltado às ações de abastecimento e tratamento de esgoto na cidade.

“Estive aqui para acompanhar de perto o trabalho que vem sendo feito pelo DAE, entender as demandas e ver como está o andamento das ações que vão contribuir para melhorar o saneamento em Americana”, afirmou o prefeito.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância do encontro. “Foi um momento muito produtivo, em que pudemos tratar e discutir sobre o levantamento que estamos realizando e as prioridades definidas para os próximos meses. Nosso foco é aprimorar os serviços e garantir mais eficiência no atendimento à população”, disse.

