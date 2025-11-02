Jacira destina R$ 113,3 mil para ações à saúde da mulher em Americana

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) está destinando mais de R$ 113,3 mil em recursos do orçamento municipal, através de emenda impositiva, para diversas ações voltadas à saúde da mulher, como exames, diagnósticos e consultas com médicos especialistas. O documento foi protocolado na secretária da Câmara na última quarta-feira e reforça uma de suas principais bandeiras neste mandato.

“Uma mulher saudável tem muito mais capacidade de desempenhar seus papéis na família, no trabalho e na comunidade. O cuidado com a saúde feminina contribui para a saúde de seus filhos e impacta positivamente as gerações futuras”, ressaltou a parlamentar.

As emendas impositivas são um instrumento que permite aos vereadores destinar, de forma obrigatória, uma parte do orçamento municipal para projetos específicos. De acordo com a Lei Orgânica, 0,3% da receita corrente líquida do orçamento do município deverá ser aplicada nas indicações feitas pelos parlamentares. Metade deste montante – ou 0,15% do orçamento – deverá obrigatoriamente ser destinada a ações e serviços públicos de saúde.

“Muitas mulheres em Americana enfrentam dificuldades para realizar exames, procedimentos essenciais e até consultas com médicos especialistas. E cuidar da saúde da mulher é fundamental para o bem-estar físico, mental e emocional, garantindo qualidade de vida, prevenção de doenças e maior longevidade. Essa atenção é essencial para identificar e tratar precocemente condições específicas, além de lidar com os desafios únicos de cada fase da vida”, explicou Jacira.

