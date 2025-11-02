Um homem foi preso na noite de sexta-feira (1º) por porte de cocaína e maconha no jardim Vista Alegre em Santa Bárbara d’Oeste. A ação da Força Tática aconteceu por volta das 20h45. Equipe do 19º BPM/I prendeu o homem por tráfico de drogas na Rua da Beleza.

Os policiais 2º Sgt PM Leandro, Cb PM Patrick, Cb PM Gustavo e Sd PM Marco avistaram o suspeito em frente a um bar. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou se afastar rapidamente, levantando suspeita.

20 porções de cocaína

Nada de ilícito foi encontrado com o rapaz, mas dentro de uma pochete que havia deixado sobre uma mesa, os PMs localizaram 20 porções de cocaína (0,0377 kg), 12 de maconha (0,0233 kg) e R$ 300 em dinheiro.

O rapaz confessou ser o dono das drogas e foi conduzido ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde teve o flagrante ratificado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

