O Brasil está se consolidando como o país mais inovador das Américas no uso de tecnologias low-code e inteligência artificial. A avaliação é de Renata Sampaio, Head de Vendas Indiretas da Mendix para a América do Sul, que participou nesta quinta-feira (30) do Mendix Transform 2025, evento realizado na ARCA, em São Paulo.

De acordo com a executiva, os clientes brasileiros da Mendix, plataforma low-code da Siemens, são hoje os que mais exploram o potencial da tecnologia em todo o continente, com os maiores números de usuários e os desenvolvimentos mais complexos do mundo.

“Projetos no Brasil mais ousados e inovadores.

Aqui, a gente realmente tira leite de pedra. Temos clientes que ultrapassam milhões de usuários e ambientes extremamente críticos”, afirmou.

Entre os exemplos citados, estão aplicações desenvolvidas para órgãos públicos e grandes corporações, com destaque para o aplicativo Bilhete Único, que alcançou 12 milhões de usuários, e para projetos em andamento com o MEC e a Dataprev, que devem ampliar ainda mais o alcance da plataforma.

Renata atribui esse protagonismo brasileiro à criatividade e à rápida adoção tecnológica. “O brasileiro gosta de inovação. Somos um povo criativo, que abraça a tecnologia. O país tem, em média, dois celulares por pessoa e altíssimos índices de uso de redes sociais, é natural que essa curiosidade se traduza em inovação dentro das empresas também”, explicou.

Para a executiva, o avanço do low-code, tecnologia que permite desenvolver aplicativos com pouca ou nenhuma programação, está mudando a lógica de decisão das organizações. “Antes, as empresas compravam soluções prontas porque construir era demorado. Hoje, com low-code e IA, construir é rápido e baseado no que o negócio realmente precisa. O tempo de fazer e o tempo de comprar são praticamente os mesmos”, destacou.

Sobre a Mendix

A Mendix, parte do portfólio da Siemens, é líder global em desenvolvimento de aplicações low-code e referência em inovação tecnológica. Sua plataforma combina inteligência artificial, automação avançada e recursos colaborativos, permitindo que organizações criem, integrem e escalem soluções digitais de forma rápida e segura. Presente em múltiplos setores, a Mendix acelera a transformação digital de empresas que buscam flexibilidade, eficiência e vantagem competitiva em um mercado cada vez mais orientado por dados e tecnologia.

