Samuel Costa, da equipe TOZI/SCB de Americana se consagrou campeão na Primeira Edição do Campeonato Brasileiro ADCC o maior evento de luta agarrada do mundo,realizado hoje na cidade de Indaiatuba.

Os atletas Samuel Costa Filho e Rafael Perassa Longo

da mesma equipe conquistaram o terceiro lugar nas respectivas categorias.

SamuelCosta, Categoria Master até 91kg.

SamuelCosta Filho, 13/14 anos , avançado 45kg.

Rafael Perassa longo, 7/8 anos, intermediário, 28kg

Indaiatuba está no centro das atenções da luta de chão. Entre sábado e domingo, dias 1 e 2 de novembro, ocorre na cidade o primeiro Campeonato Brasileiro do ADCC (Abu Dhabi Combat Club).

As disputas serão no recém-inaugurado Ginásio Rei Pelé e servem como seletiva oficial com uma vaga direta para o Campeonato Mundial do Abu Dhabi Combat Club (ADCC), conhecido como as “Olimpíadas do Grappling” – luta de chão.

