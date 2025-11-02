Nova Odessa acaba de entrar para a Rota do Queijo Paulista, programa do Governo do Estado de São Paulo lançado nesta quinta-feira (30), durante o evento Mesa SP, que reúne 102 produtores de 77 cidades. Representada pelo Laticínio Iracema, empresa local com mais de 20 anos de atuação, Nova Odessa foi classificada na Rota Bandeirantes.

A iniciativa também inclui as rotas Nascentes, Águas e Serras Paulistas; Cuesta, Itaqueri e Tietê; Mogiana Paulista; Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba; Noroeste Paulista; Alta Paulista e Sudoeste Paulista. O objetivo da Rota do Queijo Paulista é incentivar a produção artesanal de queijos e estimular o turismo gastronômico em todo o Estado.

“A entrada de Nova Odessa na Rota do Queijo Paulista é mais um passo no fortalecimento do nosso setor produtivo e do turismo rural. Estamos investindo em iniciativas que geram oportunidades, atraem visitantes e estimulam o desenvolvimento sustentável do município”, afirmou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Impulso Nova Odessa

O Laticínio Iracema, negócio da família Ferreira, ganhou novo impulso após obter o registro no SISP (Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal), em agosto deste ano. Além dos queijos finos e tradicionais, como minas frescal, meia cura e montanhês, a empresa produz doce de leite, manteiga e iogurte, e se prepara para iniciar a produção de requeijão artesanal. Todos os produtos são vendidos na “Venda do Zezinho”, localizado na Vila Azenha, bairro tradicional de Nova Odessa.

“Fazer parte da Rota do Queijo Paulista é um reconhecimento importante do nosso trabalho e da tradição da nossa família. É uma forma de mostrar a qualidade dos produtos de Nova Odessa e atrair mais pessoas para conhecer o que produzimos com tanto cuidado”, destacou Lidiane Martino, sócia da Laticínio Iracema.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Teixeira, para Nova Odessa, a inclusão na rota representa uma oportunidade de visibilidade para os produtores locais e para o setor de turismo rural. “O reconhecimento estadual coloca o município no mapa da gastronomia paulista e reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento sustentável e a valorização das tradições regionais,” destacou ele.

