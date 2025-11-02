O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura manutenção e melhorias na quadra poliesportiva do Parque Gramado.

No documento o autor explica que a falta de manutenção adequada tem comprometido o uso do local, com redes de gols danificadas, ausência de redes de basquete e iluminação precária, o que impede o aproveitamento noturno do espaço e oferece riscos aos usuários.

Fala Marcos Caetano

“Investir na manutenção das quadras públicas é investir em inclusão social, saúde e qualidade de vida. Temos o compromisso de garantir que os espaços esportivos da nossa cidade estejam sempre em boas condições para o bem-estar de toda a comunidade”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (4) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

