Chips de Wrap com Patê de Ervas: um snack leve e crocante para os dias corridos

Uma receita prática e nutritiva perfeita para os lanches da semana

Leia + sobre gastronomia

Quem disse que petiscos precisam ser sinônimo de exagero? Os Chips de Wrap Crocante com Patê de Ervas são uma alternativa leve, saudável e cheia de sabor para o dia a dia.

Rica em carboidratos complexos, gorduras boas e proteínas vegetais, a combinação une ingredientes simples e nutritivos, com benefícios reais para a energia, a saciedade e o bem-estar.

Além de fáceis de fazer, são ideais para o lanche da tarde, para receber amigos ou para matar aquela vontade de algo crocante com mais consistência.

Confira o passo a passo!

Chips de Wrap Crocante com Patê de Ervas:

Chips de Wrap com Patê de Ervas

Ingredientes:

Para os Chips:

  • Wrap Sem Glúten Jasmine
  • 1 colher (chá) de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal
  • Temperos a gosto (páprica, orégano, lemon pepper ou cúrcuma)

Para a Patê de Ervas:

  • 1 xícara (chá) de grão-de-bico cozido (ou feijão branco)
  • 1 dente de alho pequeno
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • Suco de ½ limão
  • 2 colheres (sopa) de ervas frescas picadas (salsinha, cebolinha, manjericão e hortelã)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres (sopa) de água (para ajustar a textura)

Preparo:

Para os Chips: 

  1. Pré-aqueça o forno a 180°C.
  2. Corte o Wrap Sem Glúten Jasmine em triângulos (como se fossem nachos).
  3. Pincele com azeite e polvilhe os temperos escolhidos.
  4. Disponha em uma assadeira e leve ao forno por cerca de 8 a 10 minutos, ou até ficarem crocantes e dourados.

Prepare o Patê: 

  1. No processador, adicione o grão-de-bico, alho, azeite, suco de limão, ervas e temperos.
  2. Bata até formar uma pasta cremosa.
  3. Se necessário, adicione um pouco de água para ajustar a textura.
  4. Sirva os chips crocantes acompanhados do patê de ervas frescas.

Dica do Chefe: também dá para fazer na airfryer por 5 minutos, a 180°C.

Dica nutricional: ervas frescas como salsinha, manjericão e hortelã não servem apenas para aromatizar, elas são ricas em compostos antioxidantes, ajudam na digestão e fortalecem o sistema imunológico. Incluir ervas nas preparações é uma forma simples de aumentar o valor funcional do seu prato.

Tempo de preparo: 25min.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP