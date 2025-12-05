Chips de Wrap com Patê de Ervas: um snack leve e crocante para os dias corridos
Uma receita prática e nutritiva perfeita para os lanches da semana
Quem disse que petiscos precisam ser sinônimo de exagero? Os Chips de Wrap Crocante com Patê de Ervas são uma alternativa leve, saudável e cheia de sabor para o dia a dia.
Rica em carboidratos complexos, gorduras boas e proteínas vegetais, a combinação une ingredientes simples e nutritivos, com benefícios reais para a energia, a saciedade e o bem-estar.
Além de fáceis de fazer, são ideais para o lanche da tarde, para receber amigos ou para matar aquela vontade de algo crocante com mais consistência.
Confira o passo a passo!
Chips de Wrap Crocante com Patê de Ervas:
Ingredientes:
Para os Chips:
- 1 Wrap Sem Glúten Jasmine
- 1 colher (chá) de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
- Temperos a gosto (páprica, orégano, lemon pepper ou cúrcuma)
Para a Patê de Ervas:
- 1 xícara (chá) de grão-de-bico cozido (ou feijão branco)
- 1 dente de alho pequeno
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- Suco de ½ limão
- 2 colheres (sopa) de ervas frescas picadas (salsinha, cebolinha, manjericão e hortelã)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres (sopa) de água (para ajustar a textura)
Preparo:
Para os Chips:
- Pré-aqueça o forno a 180°C.
- Corte o Wrap Sem Glúten Jasmine em triângulos (como se fossem nachos).
- Pincele com azeite e polvilhe os temperos escolhidos.
- Disponha em uma assadeira e leve ao forno por cerca de 8 a 10 minutos, ou até ficarem crocantes e dourados.
Prepare o Patê:
- No processador, adicione o grão-de-bico, alho, azeite, suco de limão, ervas e temperos.
- Bata até formar uma pasta cremosa.
- Se necessário, adicione um pouco de água para ajustar a textura.
- Sirva os chips crocantes acompanhados do patê de ervas frescas.
Dica do Chefe: também dá para fazer na airfryer por 5 minutos, a 180°C.
Dica nutricional: ervas frescas como salsinha, manjericão e hortelã não servem apenas para aromatizar, elas são ricas em compostos antioxidantes, ajudam na digestão e fortalecem o sistema imunológico. Incluir ervas nas preparações é uma forma simples de aumentar o valor funcional do seu prato.
Tempo de preparo: 25min.
