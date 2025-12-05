Profissionais de Americana são reconhecidas pelo Ministério da Saúde por excelência em testes rápidos

A equipe do Serviço de Assistência Especializada em Infectologia (SAE) de Americana recebeu, esta semana, certificados de excelência concedidos pelo Ministério da Saúde, após alcançar desempenho máximo na Avaliação Externa da Qualidade de Testes Rápidos, programa nacional que monitora, qualifica e reconhece profissionais que realizam testes de HIV, sífilis e hepatites virais na rede pública.

Sete profissionais do SAE foram contemplados individualmente, incluindo a coordenadora do serviço, Mariah Assalone, e as servidoras Marinilze Rodrigues da Silva Giubbina (enfermeira), Paula Caroline Carmona Pereira (enfermeira), Ana Paula Matos dos Santos (técnica de enfermagem), Mônica Eugênio de Toledo (técnica de enfermagem), Silmara de Britto Silva (auxiliar de enfermagem) e Eliel Leandro Manoel (auxiliar de enfermagem). Todas as etapas avaliativas foram concluídas com excelência.

A Avaliação Externa da Qualidade é uma iniciativa gratuita e de caráter educativo que tem como objetivo assegurar a precisão dos testes rápidos realizados em unidades de saúde de todo o país. O programa envia aos serviços painéis contendo amostras de sangue seco – não infectantes – que simulam situações reais de diagnóstico. Os profissionais executam os testes seguindo protocolos oficiais e encaminham os resultados para análise. Além das rodadas práticas, também são aplicadas avaliações teóricas sobre manuais e diretrizes técnicas.

Para a coordenadora do SAE, Mariah Assalone, o reconhecimento reflete um trabalho contínuo de capacitação e compromisso com a assistência especializada. “Esse resultado reforça a seriedade com que conduzimos cada etapa do atendimento. A qualidade dos testes é determinante para o diagnóstico precoce, para a definição do tratamento e para o cuidado humanizado que oferecemos diariamente à população. É uma conquista coletiva, que celebra a dedicação, a responsabilidade e o aprimoramento constante da nossa equipe”, destaca.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, também ressalta a relevância do programa nacional. “Programas de avaliação externa como este são fundamentais para assegurar que os testes realizados nas unidades de saúde sigam padrões rigorosos de qualidade. O desempenho da equipe mostra que estamos no caminho certo, com profissionais preparados e alinhados às normas técnicas que garantem segurança e precisão diagnóstica”, afirma.

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa auxilia os municípios a manterem conformidade com os requisitos de qualidade estabelecidos pela RDC Anvisa nº 786/2023, fortalecendo a segurança diagnóstica e contribuindo para o cuidado integral das pessoas atendidas pelo SUS.

Para o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, o reconhecimento reforça a responsabilidade da rede municipal com a qualidade da assistência. “A certificação de excelência concedida pelo Ministério da Saúde demonstra o compromisso do município em garantir diagnósticos seguros e um cuidado cada vez mais qualificado à população. É um reconhecimento que valoriza o esforço técnico e humano da equipe do Serviço de Assistência Especializada em Infectologia e reforça nossa prioridade em investir continuamente na qualidade dos serviços públicos de saúde”, conclui.

